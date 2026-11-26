Aktien als Geschenk für Kinder, Rechenzentren im Erdorbit: Elon Musk liefert an einem Mittwoch gleich doppelt Gesprächsstoff.

Elon Musk will Kindern in den USA Aktien schenken. Gleichzeitig bekommt sein Raumfahrtunternehmen SpaceX die Freigabe für KI-Rechenzentren im Erdorbit. Seine Zusage machte der Firmenchef am Mittwoch auf der Plattform X öffentlich. Auch die Entscheidung der US-Regulierungsbehörde FCC wurde am Mittwoch bekannt gegeben.

Aktien für Kinder

Nächstes Jahr plant Musk, jedem Kind eine Aktie aus seinem Privatbesitz zu übertragen. Eine zweite Aktie soll jeweils das Unternehmen beisteuern. Pro Kind sind somit zwei Anteile vorgesehen. „Aktien, die Anteile an der künftigen Wirtschaft sind, direkt an die Menschen zu geben, ist der richtige Weg“, erklärte Musk. Schon im vergangenen Monat hatte er angekündigt, jedem Kind eine Aktie übertragen zu wollen.

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Mehr als zwei Millionen Kindern sagten im Oktober SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann jeweils eine Aktie zu, und zwar im Rahmen einer Initiative von US-Präsident Donald Trump.

Starmind-Freigabe

Die Freigabe für das Projekt „Starmind“ deckt bis zu eine Million Satelliten ab. Dieses Konzept hatte Musk ins Zentrum seiner Präsentation zum Börsengang von SpaceX gestellt. FCC-Chef Brendan Carr sagte, SpaceX und die Konkurrenz würden dem Anspruch der Gegenwart gerecht, indem sie Rechenleistung von der Erdoberfläche ins All verlagerten. Anhänger solcher Anlagen führen das reichliche Angebot an Sonnenenergie und die Möglichkeiten zur Kühlung im Weltraum ins Treffen.

Die technischen Hürden bleiben beträchtlich: Für die Stromerzeugung braucht es sehr große Solarmodule, dazu ausgeklügelte Kühlverfahren sowie Systeme, die enorme Datenmengen zur Erde übermitteln können.

Laut den Auflagen der FCC muss SpaceX zehn Prozent der höchstens zulässigen Satellitenzahl bis November 2035 in den Weltraum befördern. Bis November 2038 sind es insgesamt 50 Prozent.