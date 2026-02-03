Rechenzentren im Weltall: Elon Musk legt SpaceX und xAI zusammen

Elon Musk greift für sein KI-Startup auf SpaceX-Kapital zu. Der Unternehmer will den enormen Finanzbedarf von xAI durch den Zugriff auf die Reserven seines Raumfahrtunternehmens decken.

Die geplante Transaktion soll es ermöglichen, Milliardensummen aus den SpaceX-Kassen für xAI verfügbar zu machen. Das KI-Unternehmen benötigt erhebliche Investitionen für seine Entwicklung. Sowohl SpaceX als auch der ebenfalls von Musk geführte Elektroautohersteller Tesla haben in früheren Finanzierungsrunden bereits jeweils zwei Milliarden Dollar in xAI investiert.

Der Technologie-Milliardär hat nun offiziell die Verschmelzung seiner Raumfahrtfirma SpaceX mit dem KI-Entwickler xAI bekanntgegeben. Die fusionierte Unternehmensgruppe soll unter anderem Rechenzentren im Weltraum errichten, wie Musk mitteilte. In einem Blogbeitrag erklärte er, dass dieser Ansatz seiner Einschätzung nach in zwei bis drei Jahren die wirtschaftlichste Methode darstellen werde, um Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz zu schaffen.

Weltraum-Rechenzentren

Da weder SpaceX noch xAI börsennotiert sind, gestaltet sich der Zusammenschluss vergleichsweise unkompliziert. Laut Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wurde bei SpaceX allerdings auch eine mögliche Fusion mit Tesla in Betracht gezogen. Bei der Errichtung von Rechenzentren in der Erdumlaufbahn könnte die SpaceX-Rakete Starship eine zentrale Bedeutung erlangen, da sie größere Nutzlasten ins All transportieren kann. Musk sprach in diesem Zusammenhang von einer jährlichen Transportkapazität von „einer Million Tonnen an Satelliten“.

Grok-Kontroverse

Das Unternehmen xAI entwickelt den Chatbot Grok, mit dem Musk in Konkurrenz zu ChatGPT des Wettbewerbers OpenAI tritt. Derzeit steht Grok allerdings in der Kritik, weil die Software missbraucht werden konnte, um Frauen ohne deren Einwilligung in Bikinis oder Unterwäsche darzustellen. Nach behördlichen Interventionen hat xAI die entsprechenden Funktionen eingeschränkt. Auch die Online-Plattform X, die aus dem von Musk übernommenen Twitter hervorging, wurde in xAI integriert.

SpaceX nimmt seit Jahren eine zentrale Position im US-Raumfahrtprogramm ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hält Musk etwa 40 Prozent der Anteile an dem Unternehmen.

Medienberichten zufolge erwägt SpaceX einen Börsengang, bei dem das Unternehmen mit bis zu 1,5 Billionen Dollar bewertet werden könnte.