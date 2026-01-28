Sterne stehen günstig: Musks SpaceX vor größtem Börsengang der Geschichte

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX plant laut Financial Times für Mitte Juni den Börsengang. Das Unternehmen strebt dabei Einnahmen von bis zu 50 Milliarden Dollar bei einer Gesamtbewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an. Sollten diese Zahlen erreicht werden, würde SpaceX den bisher größten Börsengang der Geschichte realisieren und den bisherigen Rekordhalter, den saudischen Ölkonzern Aramco, deutlich übertreffen.

Aramco hatte bei seinem Börsendebüt 2019 etwa 29 Milliarden Dollar eingesammelt. Für die Begleitung des Börsengangs werden mehrere Großbanken gehandelt: Morgan Stanley gilt aufgrund der engen Verbindungen zu Musk als Favorit für eine Schlüsselposition, wie Reuters bereits im Dezember berichtete. Daneben werden Medienberichten zufolge auch die Bank of America, Goldman Sachs und JP Morgan als beteiligte Finanzinstitute genannt.

Der Zeitpunkt erscheint günstig, da sich der US-Emissionsmarkt derzeit in einer Erholungsphase befindet, in der auch KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI Börsengänge in Betracht ziehen.

Astronomische Terminwahl

Wie die Financial Times am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtet, wurde der Termin bewusst mit einer astronomischen Besonderheit synchronisiert: Mitte Juni stehen Jupiter und Venus in einer seltenen Konstellation besonders nah beieinander – ein Phänomen, das in der Astrologie mit Wohlstand und Harmonie assoziiert wird und daher als günstiges Omen für einen Börsenstart gilt. Den Quellen zufolge spielte bei der Terminwahl auch Musks Geburtstag am 28. Juni eine Rolle.

Diese ungewöhnlichen Faktoren bei der Entscheidungsfindung spiegeln den persönlichen Einfluss des Milliardärs auf sein Unternehmen wider – ein Muster, das sich bei SpaceX bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, wo wichtige strategische Entscheidungen häufig von Musks individuellen Überzeugungen geprägt waren.

Musks Sinneswandel

Der SpaceX-Gründer hatte sich lange gegen einen Börsengang seines Raumfahrtunternehmens gesträubt. Laut dem Bericht haben ihn jedoch die inzwischen erreichte hohe Unternehmensbewertung sowie der Erfolg des Satelliten-Internetdienstes Starlink zum Umdenken bewogen. Von SpaceX selbst war zunächst keine Stellungnahme zu den Börsenplänen zu erhalten.

