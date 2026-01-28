Stefan Raab verhöhnt Dschungelstars in neuer Show – nach eigener Quotenpleite

Stefan Raab versucht sein Glück nun als Dschungelcamp-Kommentator bei RTL. Seine neue Sendung, eine Spezialausgabe der „Stefan Raab Show“, feierte am Dienstagabend Premiere. Darin bezeichnete er das erfolgreiche Busch-Format unverblümt als „Ekelfernsehen“ und demonstrierte wenig Begeisterung für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

In seiner Sendung verhaspelte er sich beim Namen des aktuellen TV-Skandalstars Ariel, zog die Nase von Teilnehmerin Samira Yavuz ins Lächerliche, äußerte unverhohlen seinen Widerwillen gegenüber Schauspieler Stephen Dürr und scheute auch vor derben Scherzen nicht zurück.

Seit seinem TV-Comeback und der Übersiedlung zum früheren Konkurrenten RTL kämpft Raab um die Gunst der Zuschauer. Sein wöchentliches Format „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, das stark an seine früheren ProSieben-Erfolge erinnerte, wurde mangels Zuschauerzuspruch eingestellt. Vermutlich sind es hauptsächlich die treuen Dschungel-Anhänger, die zu später Stunde noch vor dem Bildschirm sitzen, wenn Raabs Sendung beginnt.

Kritische Reaktionen

Die erfahrene Dschungelmoderatorin Sonja Zietlow kommentierte Raabs neues Format am fünften Tag der Dschungelstaffel in ihrer eigenen Sendung mit spürbarer Ironie: „Stefan Raab wird ab heute alles aufarbeiten, was Jan, ich, Olivia Jones und Angela übrig gelassen haben.“ Das halbstündige Raab-Special, in dem er das Dschungelcamp in sechs Folgen satirisch beleuchten soll, läuft erst nach der etablierten Nachbesprechung durch die Dschungelexpertinnen Olivia Jones und Angela Finger-Erben.

Raabs Fazit zum Dschungelcamp fiel wenig schmeichelhaft aus: Es sei „die Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind“. Neben einer recht bissigen Neuinterpretation von Gil Ofarims umstrittenem Video in der „Davidstern-Affäre“ sorgte vor allem die Tatsache für Lacher, dass der Teilnehmer seines Gewinnspiels „Geld oder Gil“ ausgerechnet Zahnmedizin studiert.

Zukunftsaussichten

RTL hat mittlerweile eine weitere Samstagabendshow mit dem 59-jährigen Entertainer und Barbara Schöneberger (51) für das Frühjahr angekündigt. Ob Raab durch seinen Ausflug in die Dschungelwelt wieder auf Erfolgskurs kommen wird, bleibt abzuwarten. Ein mögliches Hindernis: Nach der „Stunde danach“ voller Trash-Expertise bietet Raabs Sendung wenig Neues für die Zuschauer.