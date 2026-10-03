Rangnick wütet vor Kosovo-Match: „Das ist kein Rasen, das ist ein Acker!“

Das österreichische Nationalteam reist für ein Nations-League-Spiel in die kosovarische Hauptstadt Pristina – und trifft dort auf eine Herausforderung, die über den sportlichen Gegner hinausgeht. Beim Duell gegen den Kosovo am Sonntag wird auch der Zustand des Spielfelds im Fadil-Vokrri-Stadion zum Thema. Sowohl Teamchef Ralf Rangnick als auch Spieler Patrick Wimmer haben sich im Vorfeld bereits deutlich über den Rasenzustand geäußert.

Kritik am Rasen

Die Bedingungen im Fadil-Vokrri-Stadion sorgen schon vor dem Anpfiff für Gesprächsstoff. Rangnick ließ keinen Zweifel daran, was ihn erwartet: „Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen, das ist bestenfalls eine Wiese, aber eigentlich ein Acker.“ Patrick Wimmer schloss sich dieser Einschätzung an und meinte: „Auf so einer Wiesn‘ hab ich schon lange nicht mehr gespielt.“

Fodas Erklärung

Dass der Rasen in einem derart schlechten Zustand ist, hat laut dem kosovarischen Teamchef Franco Foda einen nachvollziehbaren Grund. Das Fadil-Vokrri-Stadion – das einzige Spielfeld im Kosovo, das den UEFA-Standards entspricht – wurde im Sommer intensiv genutzt. „Wir wissen um die Problematik, das hat damit zu tun, dass im Sommer die meisten Vereine hier ihre internationalen Spiele absolviert haben“, erklärte Foda. Rangnick zeigte sich trotz seiner Kritik pragmatisch: Da beide Mannschaften technisch orientierten Fußball bevorzugen, müssten sich schlicht beide den gegebenen Verhältnissen anpassen.