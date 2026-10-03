Unausweichlich durch KI: Nordkorea testet neue Rakete

Nordkorea testet eine Rakete mit KI – und stellt dabei eine Behauptung auf, die Experten weltweit aufhorchen lässt.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Mittelstreckenrakete mit integrierter künstlicher Intelligenz getestet. Der Abschuss erfolgte am Samstag aus dem Gebiet rund um Wonsan und wurde vom südkoreanischen Militär registriert. Die Rakete legte dabei eine Distanz von mehr als 700 Kilometern in Richtung des Japanischen Meers zurück.

Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, erläuterte die Fähigkeiten des Waffensystems: „In der Lage, ihre Flugbahn in geringer Höhe zu ändern und KI wurde darin integriert.“ Laut Kim Yo-jong bedeutet dies, dass es „keinen Weg gibt, ihr auszuweichen“. Südkorea berief daraufhin eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein.

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Skepsis der Experten

Kim Yo-jong erhob dabei weitreichende Ansprüche hinsichtlich der technologischen Überlegenheit der Rakete: „Kein anderes Land in der Welt für zumindest viele Jahre Zugang zu einer solchen Technologie.“ Experten stehen diesen Aussagen jedoch skeptisch gegenüber.

Hong Sung-pyo vom Korea Institute for Military Affairs mahnte zur Zurückhaltung: „Für eine Einschätzung der nordkoreanischen Angaben über die Fähigkeiten sei es noch zu früh.“ Grundsätzlich sei der Einsatz von KI in ballistischen Raketen kein Novum – entsprechende Entwicklungen seien in verschiedenen Konflikten weltweit bereits dokumentiert.

Gleichwohl schließen Beobachter nicht aus, dass Nordkorea bei der Weiterentwicklung seiner Raketentechnologie von russischer Seite Unterstützung erhalten haben könnte. Südkorea reagierte mit einer Intensivierung seiner Überwachungsmaßnahmen und koordiniert sich in dieser Frage eng mit den USA und Japan.

Politische Spannungen

Der Raketentest fällt in eine Phase erheblicher politischer Belastung zwischen Nord- und Südkorea. Bereits vor dem Abschuss hatte Kim Yo-jong eine südkoreanische Forderung nach einer Entschuldigung zurückgewiesen – Hintergrund sind Vorfälle in der Demilitarisierten Zone, bei denen zwei südkoreanische Soldaten durch Minen verletzt worden waren.

Der Einsatz dieser Minen sowie die generelle Verweigerungshaltung Pjöngjangs gegenüber einer Annäherung verschärfen die ohnehin angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel.

Die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA und Japan, verfolgt die militärtechnologischen Entwicklungen Nordkoreas mit wachsender Aufmerksamkeit.