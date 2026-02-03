Dachstuhl in Flammen: Familie flüchtet aus brennendem Haus

Flammen schlagen aus den Fenstern eines Linzer Wohnhauses, während 25 Feuerwehrleute anrücken. Die Bewohner haben sich bereits in Sicherheit gebracht.

Bei einem nächtlichen Feuer in einem Linzer Einfamilienhaus konnten sich die Bewohner rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Als die Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Gebäudes. Insgesamt rückten 25 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen an, um den Brand zu bekämpfen.

Den Einsatzkräften gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Die Flammen, die bereits auf Teile des Dachstuhls übergegriffen hatten, wurden durch den schnellen Einsatz mehrerer Löschleitungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich rasch unter Kontrolle gebracht. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf das gesamte Gebäude und den kompletten Dachbereich ausbreitet.

⇢ Erneut Flammen-Inferno in Luxus-Skiort: 260 Personen evakuiert (VIDEOS)



Umfassende Betreuung

Während die Feuerwehr die Löscharbeiten durchführte, kümmerte sich das Rote Kreuz um die Betreuung der betroffenen Personen. Auch die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort, um die Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Für die Nacht auf Dienstag richtete die Berufsfeuerwehr eine Brandwache ein, um mögliche Glutnester zu überwachen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die genaue Ursache für den Brand, der am 2. Februar ausbrach, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.