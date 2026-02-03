Deeskalation statt Handschellen – So verändert sich die Polizeiausbildung

Neue Zeiten, neue Anforderungen: Die Polizei rüstet sich mit juristischem Know-how, Deeskalationstechniken und digitalen Kompetenzen für die Herausforderungen der Zukunft.

Die Polizei steht vor einem Wandel ihrer Anforderungsprofile. Während klassische Einsatzszenarien weiterhin zum Alltag gehören, rücken juristische, soziale und digitale Fähigkeiten immer stärker in den Vordergrund. Diese Entwicklung spiegelt sich in der kontinuierlichen Anpassung der Polizeigrundausbildung wider. Wie am Montag vom Innenministerium verkündet, sollen im Jahr 2026 bundesweit 1.415 angehende Polizistinnen und Polizisten ihre Grundausbildung beginnen. Diese Maßnahme dient dazu, altersbedingte Abgänge zu kompensieren und den aktuellen Personalbestand von etwa 32.500 Beamtinnen und Beamten zu erhalten.

In die bundesweite Planung ist auch Niederösterreich eingebunden. Für die erste Jahreshälfte 2026 plant das Innenministerium dort eine Ausbildungsklasse mit ungefähr 30 Teilnehmenden, die speziell für den Grenzschutz vorbereitet werden sollen. Weitere Ausbildungspläne für das zweite Halbjahr werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Der aktuelle Personalstand in Niederösterreich wird als ausreichend bewertet, wobei die geplanten Neueinstellungen die zu erwartenden Pensionierungen ausgleichen sollen.

Moderne Ausbildungsinhalte

Die zweijährige Polizeigrundausbildung kombiniert theoretische Grundlagen mit umfassender praktischer Erfahrung. Nach wie vor bildet die juristische Kompetenz einen zentralen Schwerpunkt, da Polizeikräfte ein breites Spektrum an Gesetzen anwenden müssen. Gleichzeitig gewinnen praktische Handlungskompetenzen und soziale Fähigkeiten zunehmend an Bedeutung. Das Innenministerium weist darauf hin, dass etwa 200 Unterrichtsstunden dem Konfliktmanagement gewidmet sind.

Da Einsatzkräfte regelmäßig mit Menschen in Ausnahmesituationen konfrontiert werden, sind Deeskalationsfähigkeiten und kommunikative Kompetenzen unverzichtbar geworden. Besonders herausfordernd gestaltet sich aus Ausbildungsperspektive der Umgang mit häuslicher Gewalt. Diese Einsätze vereinen juristische Komplexität mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

Entsprechend erhält dieses Themenfeld in der Ausbildung sowohl in rechtlicher als auch in praktischer Hinsicht verstärkt Aufmerksamkeit. Auch digitale Kompetenzen haben sich mittlerweile als fester Bestandteil der Grundausbildung etabliert. Laut Innenministerium geht es dabei nicht nur um Spezialwissen für Cyberkriminalisten, sondern um grundlegende digitale Fähigkeiten für alle Einsatzkräfte – etwa um digitale Straftaten zu identifizieren, korrekt einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren.

Die Polizeiausbildung muss kontinuierlich auf gesellschaftliche und technologische Veränderungen reagieren, betont das Innenministerium. In der Vergangenheit betrafen solche Anpassungen unter anderem die Digitalisierung, neue Kriminalitätsformen oder Radikalisierungstendenzen.

Das Ziel besteht darin, Polizistinnen und Polizisten nicht für einzelne Gefahrenszenarien, sondern für einen sich ständig verändernden Berufsalltag vorzubereiten.

