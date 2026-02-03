Bluttat per E-Mail angekündigt: Apotheker sticht auf Ehefrau ein

Per E-Mail kündigte er die Gewalttat an, dann griff er zum Messer. In Kottingbrunn attackierte ein 66-jähriger Apotheker seine Ehefrau und verletzte sie lebensgefährlich.

Ein 66-jähriger Mann hat am Montag in Kottingbrunn (Bezirk Baden) seine Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt und anschließend versucht, sich das Leben zu nehmen. Beide erlitten bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Der österreichische Staatsbürger hatte zuvor per E-Mail eine Gewalttat angekündigt, was die Polizei auf den Plan rief. Beamte der Polizeiinspektion Leobersdorf eilten daraufhin zum Tatort.

Dramatischer Einsatz

Dort entdeckten die Einsatzkräfte die lebensgefährlich verletzte Frau mit mehreren Stichwunden, wie Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber dem ORF Niederösterreich bestätigte. Auch der mutmaßliche Täter, von Beruf Apotheker, wurde mit schweren Stichverletzungen am Tatort vorgefunden. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt mit anschließendem Suizidversuch aus.

Laufende Ermittlungen

Die Verletzten wurden sofort notärztlich versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte eines der Opfer ins Krankenhaus, während der andere Verletzte mit Notarzt und Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat mit seiner Mordabteilung und der Tatortgruppe die Ermittlungen übernommen.

Zu den Hintergründen der Tat und möglichen Motiven liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.