Gymnasien vor Reform: Kommt Medienbildung als eigenes Fach?

Zwischen antiker Tradition und digitaler Zukunft entbrennt ein Bildungsstreit. Die Reform des Lateinunterrichts sorgt für Aufruhr, während Medienbildung an Bedeutung gewinnt.

Die Debatte um die Zukunft des Lateinunterrichts an Gymnasien geht weiter. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) hat mit seinem Vorschlag, die Lateinstunden zu reduzieren und stattdessen Medienbildung sowie den Umgang mit künstlicher Intelligenz zu stärken, kontroverse Reaktionen ausgelöst. Im Ö1-Morgenjournal verteidigte Martin Netzer, Sektionschef im Bundesministerium für Bildung, am Mittwoch diese Reformpläne und stellte klar, dass keineswegs die Abschaffung des Lateinunterrichts geplant sei.

„Latein behält weiterhin einen wichtigen Stellenwert an den Gymnasien“, betonte Netzer. Er unterstrich die unbestrittene Bedeutung dieser Sprache für die westliche Kultur und Zivilisation. Dennoch verwies er auf den gesetzlichen Bildungsauftrag, junge Menschen auf das „wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben“ vorzubereiten. Vor diesem Hintergrund müsse evaluiert werden, welche Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler heute tatsächlich relevant sind.

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung, der Entwicklung künstlicher Intelligenz und der zunehmenden Verbreitung von Falschinformationen gewinnen laut Netzer Medienbildung und informatische Grundkenntnisse an Bedeutung. Heranwachsende müssten lernen, digitale Inhalte kritisch zu bewerten und soziale Medien verantwortungsbewusst zu nutzen. „Wir müssen diesen Schritt ins 21. Jahrhundert machen, ohne Latein als wichtige kulturelle Sonde unserer Vergangenheit über Bord zu werfen“, erklärte der Sektionschef.

Zahlen und Fakten

Die Zahlen relativieren nach Netzers Ansicht die aktuelle Diskussion: Von den jährlich rund 41.000 Maturantinnen und Maturanten legen nur etwa 2.000 ihre Reifeprüfung in Latein ab. Eine maßvolle Verringerung einzelner Unterrichtsstunden stelle daher keinen fundamentalen Eingriff in das gymnasiale System dar. Zudem existieren bereits jetzt Schulformen innerhalb der Oberstufe ohne Lateinunterricht.

Besondere Bedeutung kommt der schulischen Autonomie zu. Die meisten Gymnasien verfügen über individuelle Stundentafeln, die von den Reformplänen unberührt bleiben sollen. Zusätzlich steht den Schulen pro Jahrgang eine bestimmte Anzahl autonomer Unterrichtsstunden zur Verfügung. Dies ermöglicht es den Bildungseinrichtungen weiterhin, eigene Schwerpunkte zu setzen und beispielsweise zusätzliche Stunden für Latein oder moderne Fremdsprachen anzubieten.

Neue Medienbildung

Eine zentrale Neuerung soll die Einführung eines eigenständigen Unterrichtsfachs für Medienbildung mit enger Anbindung an die Demokratiebildung sein. Angesichts des Wahlrechts ab 16 Jahren sei es essentiell, Jugendliche frühzeitig auf politische Meinungsbildung, den kritischen Umgang mit Informationen und das Erkennen von Falschmeldungen vorzubereiten. „Erstmals wird es in der österreichischen Schule einen eigenen Gegenstand für Medienbildung geben“, hob Netzer hervor.

Die Reformvorhaben stoßen jedoch auf Widerstand, unter anderem aus den Reihen der Lehrergewerkschaft. Herbert Weiß bezeichnete die Pläne als „Anschlag auf das Gymnasium“ und warnte vor einer Gefährdung der Allgemeinbildung und der Studierfähigkeit. Netzer wies diese Kritik zurück. Das Gymnasium sei ein erfolgreicher Schultyp mit wachsenden Schülerzahlen.

Die geplanten Änderungen sollen traditionelle Bildungsinhalte mit zeitgemäßen Anforderungen in Einklang bringen.