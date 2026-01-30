Supermarkt-Schock: Billa kappt Lieferservice

Billa zieht sich aus dem Liefergeschäft zurück – und schafft damit Raum für die Konkurrenz. Online-Supermärkte wie Alfies und Gurkerl wittern ihre Chance.

Die Supermarktkette Billa beendet zum 31. Jänner 2026 ihre Hauszustellung vollständig. Der Lebensmittelhändler wird weiterhin „Click & Collect“ sowie Lieferungen kleinerer Bestellungen über den Dienst Foodora anbieten. Den von dieser Entscheidung betroffenen Lagermitarbeitern wurden nach Angaben einer Unternehmenssprecherin alternative Positionen innerhalb des Konzerns offeriert. Die Zusteller selbst standen nicht in einem direkten Beschäftigungsverhältnis mit der Supermarktkette.

Bereits Ende 2024 hatte Billa die Zustellung außerhalb des Großraums Wien nach neunjähriger Tätigkeit aus wirtschaftlichen Erwägungen eingestellt. Die Rewe-Tochter bezeichnete sich bislang als führender Anbieter im österreichischen Online-Lebensmittelhandel. Im Vorjahr stellte Interspar seinen Hauszustelldienst komplett ein, während sich 2024 sowohl die Tiroler Supermarktkette MPreis als auch der oberösterreichische Nahversorger Unimarkt aus dem Online-Geschäft zurückzogen.

Wachstumschancen für Konkurrenz

Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl erwarten durch den Marktaustritt von Billa deutliche Umsatzsteigerungen und bereiten sich auf einen signifikanten Anstieg der Bestellungen vor. Gunther Michl, Mitgründer und Geschäftsführer von Alfies, erklärt gegenüber der APA, dass die genauen Auswirkungen des Billa-Rückzugs schwer einzuschätzen seien. „Wir spüren allerdings schon seit einigen Wochen einen deutlichen Anstieg an Bestellungen“, so Michl.

Alfies plant eine erhebliche Ausweitung seines Liefergebiets rund um Wien und Graz, um zusätzliche ehemalige Billa-Online-Kunden zu gewinnen. „Die Vorbereitungen dazu laufen seit Jahresbeginn auf Hochtouren“, erläutert der Alfies-Chef. Details zur Erweiterung des Liefergebiets sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Gurkerls Wachstumspläne

Der im Großraum Wien tätige Online-Supermarkt Gurkerl rechnet ebenfalls mit einem „spürbaren Wachstumsschub“. „Der Rückzug eines etablierten Anbieters motiviert viele Kundinnen und Kunden, Gurkerl zum ersten Mal auszuprobieren“, teilte das Unternehmen auf APA-Anfrage mit. In den vergangenen Wochen verzeichnete der Anbieter bereits eine merklich gesteigerte Nachfrage.

Das Unternehmen betont: „Unser Logistikzentrum in Wien-Liesing ist gut ausgestattet und auf Wachstum ausgelegt.“