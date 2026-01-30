Urlaubsansturm: Diese Strecken werden heute zur Stau-Falle

Der Ferienstart in mehreren Regionen bringt Österreichs Straßen an ihre Grenzen. Ein dichtes Netz aus Staus und Verzögerungen überzieht das Alpenland.

Der Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich, mehreren deutschen Bundesländern sowie Teilen Tschechiens führt zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf österreichischen Transitrouten. Besonders ab Freitagnachmittag ist mit Behinderungen auf Wiener Stadtautobahnen und Hauptverkehrsadern zu rechnen.

Regionale Hotspots

In Vorarlberg konzentrieren sich die Engpässe laut ÖAMTC auf die Rheintal Autobahn (A14) vor den Abfahrten zum Montafon sowie auf die anschließende L188 und die Arlberg Schnellstraße (S16) in den Tunnelbereichen. Tirol verzeichnet Staubildungen auf der Inntal Autobahn (A12) rund um Innsbruck und Kufstein, während die Fernpassstraße (B179) zwischen Füssen und Nassereith durchgehend betroffen ist. Zusätzliche Verzögerungen drohen in den Seitentälern des Inns – insbesondere im Ötztal (B186) und Zillertal (B169) – sowie auf der Eibergstraße (B173) zwischen Söll und Kufstein und im Raum Kitzbühel.

Regionale Engpässe

Eine Baustelle auf der Reschen Straße (B180) zwischen Pfunds-Kajetansbrücke und Nauders sorgt für zusätzliche Wartezeiten. In Salzburg prognostiziert der Automobilclub stockenden Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) vor Tunnelabschnitten, der Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen, Zell am See und Lofer sowie auf der Katschberg Straße (B99) von Radstadt nach Mauterndorf.

Die Steiermark muss mit dichtem Verkehr auf der Ennstal Straße zwischen Schladming und Liezen rechnen, während in Niederösterreich die Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Mürzzuschlag und Neunkirchen zeitweise nur langsames Vorankommen ermöglicht. In Oberösterreich verlangsamt sich der Verkehrsfluss auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt zwischen Kirchdorf an der Krems und Spital am Pyhrn sowie auf der Zufahrtsroute nach Hinterstoder.

Sportveranstaltungen

Zusätzliche Verkehrsbehinderungen entstehen in Seefeld in Tirol durch den FIS Weltcup Nordic Combined Triple am Wochenende. Auf der Seefelder Straße (B177) ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Aufgrund begrenzter Parkmöglichkeiten empfiehlt der ÖAMTC die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.