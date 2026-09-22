Über 52.000 Termine, eine Nummer, kein Suchen mehr: Wien verändert den Weg in die Klinikambulanz grundlegend.

Wer in Wien einen Ambulanztermin benötigt, kann sich seit Juli 2025 die aufwendige Eigenrecherche nach der richtigen Klinik ersparen: Die Gesundheitshotline 1450 übernimmt die Terminvermittlung direkt. Seither wurden über 52.269 Ersttermine auf diesem Weg gebucht.

Wie der Wiener Gesundheitsverbund am Montag bekannt gab, wurden im Jahr 2025 monatlich durchschnittlich rund 4.000 Termine über die Hotline vermittelt. Besonders stark genutzt wird der Dienst in der Klinik Donaustadt, wo 43 Prozent aller Ambulanzbuchungen über 1450 abgewickelt werden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

So funktioniert’s

Voraussetzung für die Nutzung ist eine ärztliche Überweisung. Auf deren Grundlage wird der Termin der Diagnose entsprechend einer geeigneten Klinikambulanz zugeordnet. Die Terminbestätigung erhalten Patienten anschließend per SMS oder E-Mail.

Erreichbar ist die Hotline an Werktagen von 8.00 bis 20.00 Uhr. Seit Mai besteht zudem die Möglichkeit, einen Online-Rückruf anzufordern.

Geplante Erweiterungen

Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes Michael Binder kündigte an, das Angebot künftig zu erweitern: „Wir bauen das System schrittweise auch für Folge- und Kontrolltermine aus.“ Gleichzeitig soll die Zahl der angebundenen Ambulanzen steigen.

Derzeit können Patienten zwischen rund 225 Klinikambulanzen wählen. Binder zufolge sollen die geplanten Erweiterungen sowohl die interne Planung des Wiener Gesundheitsverbundes verbessern als auch den Patienten eine bessere Orientierung im System ermöglichen.