Wien rüstet seine Klinik Landstraße auf – Vier neue OP-Säle in Betrieb

Ein Jahr Umbau, vier neue OPs: Die Klinik Landstraße rüstet auf – und das mitten im laufenden Betrieb.

Nach einem Jahr Bauzeit hat die Klinik Landstraße in Wien-Landstraße vier neue Operationssäle im Erdgeschoss in Betrieb genommen. Der Wiener Gesundheitsverbund schuf damit zeitgemäße Räumlichkeiten für die operative Versorgung, die sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für das medizinische Personal ein aufeinander abgestimmtes Arbeitsumfeld bieten. Dank der neuen Kapazitäten lässt sich das OP-Programm der Klinik künftig deutlich flexibler und zuverlässiger koordinieren.

Koordination verbessert

Für Patientinnen und Patienten sind neben der medizinischen Qualität auch reibungslose und berechenbare Abläufe entscheidend – das betont Primar Peter Krafft, Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin. „Die neuen OP-Säle helfen uns, geplante Eingriffe und akut notwendige Operationen noch besser miteinander zu koordinieren.“ Im Jahr 2025 wurden in der Klinik Landstraße insgesamt 14.269 Operationen durchgeführt, darunter mit besonderem Schwerpunkt auf Augenheilkunde, HNO und Dermatologie.

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Die neuen Räumlichkeiten sind interdisziplinär ausgerichtet und so konzipiert, dass kurze Wege eine effiziente Arbeitsweise begünstigen. Petra Ruso, die die Pflegeleitung im OP-Bereich verantwortet, verweist auf die Bedeutung des Zusammenwirkens verschiedener Berufsgruppen: „Ein OP funktioniert nur, wenn viele Berufsgruppen perfekt zusammenspielen.“ Beheizbare Wandpaneele sorgen darüber hinaus dafür, dass das Personal in den üblicherweise kühlen Operationsräumen unter komfortableren Bedingungen arbeiten kann.

Technische Herausforderungen

Umgesetzt wurde das Bauprojekt von der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH. Die besondere Herausforderung bestand darin, hohe technische Anforderungen in ein Gebäude aus den 1970er-Jahren zu integrieren – darunter auch die Errichtung einer neuen Lüftungszentrale als zentralem Bestandteil des umgebauten Bereichs. Geschäftsführer Michael Lischent zieht ein positives Resümee: „Dass wir das Projekt wie geplant innerhalb eines Jahres abschließen konnten, ist eine starke Leistung aller Beteiligten.“