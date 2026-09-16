Dachstuhl in Flammen: Familie flieht nachts aus brennendem Haus (FOTOS)

Mitten in der Nacht steht ein Dachstuhl in Leogang in Flammen – 33 Feuerwehrkräfte kämpfen gegen das Feuer, drei Menschen entkommen knapp.

📍 Ort des Geschehens

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Leogang im Salzburger Land zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, nachdem ein Dachstuhlbrand gemeldet worden war.

Das Feuer brach im Ortsteil Hütten aus, wo der Dachstuhl eines Gebäudes vollständig in Brand geraten war. Als die Einsatzkräfte gegen 3.30 Uhr eintrafen, hatten die drei Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, dieses bereits aus eigener Kraft verlassen. Alle drei erlitten Verletzungen und wurden vom Roten Kreuz an Ort und Stelle betreut.

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Im Einsatz standen insgesamt 33 Feuerwehrkräfte. Die Bundesstraße war für die gesamte Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

Mehrstufiger Löschangriff

Die Feuerwehr leitete unverzüglich einen mehrstufigen Löschangriff ein: Während ein Teil der Mannschaft das Feuer von außen bekämpfte, rückten Atemschutztrupps gleichzeitig ins Gebäudeinnere vor. Um sämtliche Glutnester zu erreichen, wurde in weiterer Folge das Dach geöffnet.

Nach Abschluss der Löscharbeiten blieb eine Brandwache zurück, die ein erneutes Aufflackern des Feuers verhindern sollte. Kurz vor 6.00 Uhr konnte die Feuerwehr Leogang schließlich Brand aus geben.

Der Einsatz zog erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Region nach sich.