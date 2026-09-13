Großeinsatz wegen Chlorgas-Austritt im Hotel

Schreckmoment für Hotelgäste in Maria Alm: Am Samstagnachmittag musste ein Teil eines Hotels samt Tiefgarage evakuiert werden, nachdem in der hauseigenen Poolanlage Chlorgas ausgetreten war. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Wasser löste gefährliche Reaktion aus

Gegen 16 Uhr schlug in dem Hotel ein Sensor Alarm. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin in Schutzanzügen aus, um die Ursache des Chlorgasaustritts zu suchen.

Wie sich herausstellte, hatte sich im Technikraum der Poolanlage ein Schlauch gelöst. Dadurch tropfte Wasser auf gelagertes Chlorgranulat. In weiterer Folge entstand Chlorgas, dessen charakteristischer Geruch bereits im Stiegenhaus wahrgenommen werden konnte.

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Chlorgas kann die Atemwege massiv reizen und bei höherer Konzentration zu Atemnot und schweren Lungenschäden führen. Deshalb wurden vorsorglich ein Teil des Hotelgebäudes sowie die Tiefgarage geräumt.

Feuerwehr mit Spezialausrüstung im Einsatz

Neben der Feuerwehr Maria Alm wurden auch der Gefahrgutzug des Pinzgaus und das Atemschutzfahrzeug aus Zell am See alarmiert. Mehrere Einsatzkräfte gingen mit spezieller Schutzkleidung in den betroffenen Bereich vor.

Die Feuerwehrleute konnten die Behälter mit dem Chlorgranulat bergen und anschließend zu einem Entsorgungsbetrieb bringen. Danach wurde das Gebäude gründlich belüftet.

Gäste konnten am Abend zurück

Nach mehreren Kontrollmessungen konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Gegen 18.40 Uhr durften die evakuierten Hotelgäste wieder in das Gebäude zurückkehren.

Der Einsatz verlief letztlich glimpflich: Es wurde niemand verletzt.