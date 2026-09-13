KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Evakuierung

Großeinsatz wegen Chlorgas-Austritt im Hotel

Großeinsatz wegen Chlorgas-Austritt im Hotel
FOTO: Feuerwehr Maria Alm
2 Min. Lesezeit |

Schreckmoment für Hotelgäste in Maria Alm: Am Samstagnachmittag musste ein Teil eines Hotels samt Tiefgarage evakuiert werden, nachdem in der hauseigenen Poolanlage Chlorgas ausgetreten war. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Wasser löste gefährliche Reaktion aus

Gegen 16 Uhr schlug in dem Hotel ein Sensor Alarm. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin in Schutzanzügen aus, um die Ursache des Chlorgasaustritts zu suchen.

Wie sich herausstellte, hatte sich im Technikraum der Poolanlage ein Schlauch gelöst. Dadurch tropfte Wasser auf gelagertes Chlorgranulat. In weiterer Folge entstand Chlorgas, dessen charakteristischer Geruch bereits im Stiegenhaus wahrgenommen werden konnte.

Chlorgas kann die Atemwege massiv reizen und bei höherer Konzentration zu Atemnot und schweren Lungenschäden führen. Deshalb wurden vorsorglich ein Teil des Hotelgebäudes sowie die Tiefgarage geräumt.

Feuerwehr mit Spezialausrüstung im Einsatz

Neben der Feuerwehr Maria Alm wurden auch der Gefahrgutzug des Pinzgaus und das Atemschutzfahrzeug aus Zell am See alarmiert. Mehrere Einsatzkräfte gingen mit spezieller Schutzkleidung in den betroffenen Bereich vor.

Die Feuerwehrleute konnten die Behälter mit dem Chlorgranulat bergen und anschließend zu einem Entsorgungsbetrieb bringen. Danach wurde das Gebäude gründlich belüftet.

Gäste konnten am Abend zurück

Nach mehreren Kontrollmessungen konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Gegen 18.40 Uhr durften die evakuierten Hotelgäste wieder in das Gebäude zurückkehren.

Der Einsatz verlief letztlich glimpflich: Es wurde niemand verletzt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Verkehrschaos
Nach Schuss auf Polizisten: Mann flüchtet mit demoliertem Auto (VIDEO)
| Verkehrschaos
Nach Schuss auf Polizisten: Mann flüchtet mit demoliertem Auto (VIDEO)
| Verkehrschaos
Nach Schuss auf Polizisten: Mann flüchtet mit demoliertem Auto (VIDEO)
| Evakuierung
Großeinsatz wegen Chlorgas-Austritt im Hotel
| Betrug
Gefälschte Uhr verkauft: 14-Jähriger niedergestochen
MEHR AKTUELLE NEWS