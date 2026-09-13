Gefälschte Uhr verkauft: 14-Jähriger niedergestochen

Ein Streit um eine gefälschte Uhr ist am Samstagabend in der Wiener Donaustadt eskaliert. Ein 14-Jähriger und sein Freund hatten eine Uhr an zwei Jugendliche verkauft.

Als sie bemerkten, dass die Käufer offenbar mit Falschgeld bezahlt hatten, verfolgten sie das Duo. Wenig später wurde der 14-Jährige mit einem Messer verletzt.

Streit nach Verkauf mit Falschgeld

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.15 Uhr im Bereich der Wagramer Straße. Der 14-Jährige und sein Freund sollen nach dem Verkauf bemerkt haben, dass es sich bei dem erhaltenen Geld vermutlich um Falschgeld handelte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die beiden Verkäufer nahmen daraufhin die Verfolgung der mutmaßlichen Betrüger auf. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung. Einer der beiden Jugendlichen soll dem 14-Jährigen schließlich einen Messerstich in den Rücken versetzt haben.

Täter konnten flüchten

Nach dem Angriff ergriffen die beiden Jugendlichen die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Der verletzte 14-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen bestand keine Lebensgefahr.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung. Die Identität der beiden Tatverdächtigen war zunächst nicht geklärt.