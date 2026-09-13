Brand auf kroatischer Insel weiter außer Kontrolle (VIDEOS)

Auf der kroatischen Ferieninsel Brač kämpfen Einsatzkräfte weiterhin gegen einen gewaltigen Waldbrand. Rund 3500 Hektar Kiefernwald und Buschland sind bereits den Flammen zum Opfer gefallen.

Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, darunter auch zahlreiche Urlauber. Das Feuer war am Donnerstagabend im Westen der Insel ausgebrochen und breitete sich durch starke Winde rasch aus. Besonders betroffen waren die Gebiete rund um Ložišća, Bobovišća und Milna. In der Nacht auf Sonntag wurde die Lage für die Bevölkerung zeitweise besonders gefährlich: Flammen näherten sich Häusern, Bewohner und Touristen mussten teilweise über den Seeweg evakuiert werden.

Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht

Nach Angaben der kroatischen Feuerwehr wurden rund 230 Menschen aus den vom Feuer bedrohten Gebieten evakuiert. Boote der Hafenbehörde, der Seepolizei sowie private Boote brachten die Menschen aus den gefährdeten Bereichen rund um Milna in Sicherheit.

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Zwei Personen wurden bei dem Brand leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus in Split gebracht. Mehrere Gebäude blieben hingegen von den Flammen verschont. An einigen Häusern und Gebäuden wurden lediglich Fassaden und Markisen beschädigt.

„Höllische Nacht“ auf der Urlaubsinsel

Augenzeugen beschrieben die Nacht zum Sonntag als besonders dramatisch. Bilder und Videos zeigen gewaltige Flammen, dichten Rauch und Menschen, die sich im Glutregen in Sicherheit bringen mussten.

Wildfires raging on Brač island, Croatia. Pray it's extinguished soon. pic.twitter.com/3NhOQJwEJt — Alexander McArthy (@alexmcarthy) September 12, 2026

Am Sonntagmorgen zeichnete sich schließlich eine leichte Entspannung ab. Der Wind ließ nach, wodurch sich die Bedingungen für die Feuerwehr verbesserten. Die Behörden betonten jedoch, dass der Brand weiterhin aktiv ist und die Löscharbeiten fortgesetzt werden.

Footage released by Croatian firefighters shows a wildfire raging near Milna on Brac Island as strong winds hamper efforts to contain the blaze, with water-bombing aircraft assisting firefighters. pic.twitter.com/wGjGBhGGn1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 13, 2026

Löschflugzeuge im Einsatz

Am Boden kämpfen mehr als 220 Feuerwehrleute mit Dutzenden Fahrzeugen gegen das Feuer. Aus der Luft werden sie von vier Canadair-Löschflugzeugen unterstützt, die Wasser über den Brandherden abwerfen. Bereits am Samstag waren zusätzliche Einsatzkräfte per Fähre aus anderen Teilen Kroatiens auf die Insel gebracht worden.

Das Feuer hat mittlerweile rund 3500 Hektar Kiefernwald und Buschland zerstört. Zum Vergleich: Die gesamte Insel Brač ist rund 395 Quadratkilometer groß – damit entspricht die verbrannte Fläche knapp zehn Prozent der Inselfläche.

Blitzschlag als mögliche Ursache

Als mögliche Ursache des Brandes gilt ein Blitzschlag. Das Feuer soll am Donnerstagabend, dem 10. September, zwischen Ložišća und Grabovica ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind allerdings noch nicht abgeschlossen.

Brač ist mit rund 395 Quadratkilometern die größte Insel Dalmatiens und zählt zu den beliebten Urlaubszielen an der kroatischen Adriaküste. Der Großbrand trifft die Insel damit ausgerechnet in der noch laufenden Tourismussaison.