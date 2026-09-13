LKW durchbricht Leitschiene und landet auf Gegenfahrbahn (FOTOS)

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Samstag auf der Südautobahn (A2) bei Villach für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Ein mit gekühlten Tierhäuten beladener Sattelschlepper kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitschiene und kippte auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker wurde verletzt.

Sattelzug durchbricht Mittelleitschiene

Der Unfall ereignete sich gegen Mittag im Bereich Villach-Warmbad. Der 55-jährige ukrainische Berufskraftfahrer war mit seinem Sattelzug in Richtung Italien unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

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Der Lkw durchbrach daraufhin die Mittelleitschiene und schlitterte noch rund 30 Meter weiter, bevor er auf der Richtungsfahrbahn Wien zum Liegen kam.

Der Lenker konnte das Führerhaus selbstständig durch ein Seitenfenster verlassen. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Diesel gelangt ins Erdreich

Durch die massive Beschädigung des Sattelzugs wurde auch der Dieseltank aufgerissen. Eine größere Menge Treibstoff gelangte ins Erdreich. Der Landeschemiker wurde deshalb hinzugezogen und ordnete weitere Maßnahmen zur Entfernung des kontaminierten Bodens an.

Feuerwehr musste Tierhäute umladen

Besonders aufwendig gestaltete sich die Bergung der Ladung. Der Sattelzug hatte gekühlte, frische Rinderhäute geladen. Diese mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr auf einen Ersatz-Lkw umgeladen werden.

Die Bergung war nicht nur aufgrund des Gewichts der Ladung anspruchsvoll: Die Feuerwehrleute arbeiteten dabei teilweise in Einwegschutzanzügen.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden. Währenddessen kam es auf der A2 in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.