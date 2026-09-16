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Angriff

Drohne trifft Linienbus: Fünf Tote in ukrainischer Stadt

Drohne trifft Linienbus: Fünf Tote in ukrainischer Stadt
Symbolbild. FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Ein Linienbus, ein Zug, Lagerhallen in Flammen – Russland trifft die Ukraine mit 80 Drohnen an mehreren Fronten gleichzeitig.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Nikopol in der Region Dnipropetrowsk sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden verletzt, als eine Drohne einen Linienbus traf. Der Gouverneur der Region, Olexander Hanscha, bestätigte die Opferzahlen und erklärte: „Die sieben Verletzten befinden sich derzeit in ärztlicher Obhut. Sie erhalten alle notwendige Hilfe.“

Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden Angriffe gemeldet: Dort gerieten Lagerhallen in Brand, eine Person wurde verletzt.

Drohnen abgefangen

Insgesamt setzte Russland bei der jüngsten Angriffswelle 80 Drohnen ein. Der ukrainischen Flugabwehr gelang es, mehr als 60 davon abzufangen. Im Gebiet Mykolajiw wurde zudem der Personenzug Nr. 122 auf der Strecke Kiew–Mykolajiw von einer Drohne getroffen. Alle Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Verletzte gab es keine – allerdings brach im Zug ein Feuer aus.

Infrastruktur unter Druck

Die wiederholten Angriffe auf Züge und Bahnanlagen verdeutlichen, in welchem Ausmaß die ukrainische Infrastruktur unter Druck steht. Nach Angaben des ukrainischen Wiederaufbauministeriums und der Staatsbahn Ukrzaliznytsia wurden seit Beginn des russischen Großangriffs insgesamt 492 Lokomotiven und 249 Wagen durch Beschuss beschädigt.

Die Folgen für den Güter- und Personenverkehr sowie für den Alltag der Bevölkerung sind erheblich.

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