Putins Botschaft an Europa ist eindeutig – und die Konsequenzen, die er androht, könnten den Kontinent grundlegend verändern.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Europa mit unmissverständlichen Worten vor einer Truppenentsendung in die Ukraine gewarnt. Eine solche Entscheidung, so Putin, käme einem direkten Krieg mit Russland gleich.

Putins Rote Linie

Am 29. Februar 2024 warnte Putin in seiner jährlichen Rede an die Nation, dass europäische Staaten von Russland nicht bedroht würden und daher keinerlei Anlass für eine militärische Konfrontation bestehe. Dennoch würde die Stationierung europäischer Soldaten auf ukrainischem Territorium eine rote Linie darstellen, die unweigerlich in einen offenen Konflikt münden könnte. „Die Entsendung von Truppen in die Ukraine würde einen direkten Krieg mit Russland bedeuten“, stellte Putin klar. Er warnte dabei vor einem realen Risiko eines nuklearen Konflikts und einer Eskalation bis hin zu einem globalen Krieg.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auslöser: Macrons Äußerung

Zwei Tage zuvor, am 27. Februar 2024, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris erklärt, dass die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen werden solle. Obwohl Macron betonte, dass es keinen Konsens darüber gebe, sagte er: „Nichts sollte ausgeschlossen werden.“ Diese Äußerung löste Putins scharfe Reaktion aus.

BRICS-Gipfel Gespräche

Am Rande des 18. BRICS-Gipfels in Neu-Delhi traf Putin mit dem indischen Premierminister Narendra Modi zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen bilaterale Handelsfragen sowie die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Ungeachtet der scharfen Rhetorik gegenüber Europa zeigt sich Russland im Rahmen der BRICS-Staaten weiterhin gesprächsbereit und diplomatisch aktiv.