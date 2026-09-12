„Verbesserung für Frauen“: WKO-Chefin fordert kürzere Sommerferien

Neun Wochen Sommerferien – für viele Mütter kein Vergnügen, sondern ein Kraftakt. Eine mächtige Stimme fordert jetzt ein Umdenken.

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schultz, hat sich für eine deutliche Verkürzung der Sommerferien ausgesprochen. Konkret plädiert sie dafür, die Ferienzeit von derzeit neun auf sechs Wochen zu reduzieren – mit dem erklärten Ziel, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Ihren Vorstoß präsentierte Schultz sowohl in der ZIB1 als auch im Ö1-Format „Im Journal zu Gast“. Im Mittelpunkt ihrer Argumentation steht die Entlastung von Müttern, die nach wie vor den überwiegenden Teil der Betreuungsarbeit leisten und durch die langen Ferienzeiten besonders unter Druck geraten.

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Schultz‘ Kernargument

Die Klagen über die ausgedehnte Sommerpause kämen, so Schultz, vor allem aus ihrem eigenen Umfeld und anderen Wirtschaftsbereichen. Eine Verkürzung der Ferien wäre ihrer Einschätzung nach eine „Verbesserung für die Frauen“, die Betreuungspflichten übernehmen müssen.

Schultz versteht ihren Vorstoß ausdrücklich als Anstoß für eine breitere gesellschaftliche Debatte. „Man sollte einmal darüber diskutieren“, sagte sie. Für die BKS-Diaspora, die mit vergleichbaren Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf konfrontiert ist, ist diese Diskussion von besonderer Relevanz.

Bildungsministerium erteilt Absage

Das Bildungsministerium erteilt Forderungen nach kürzeren Sommerferien eine klare Absage und verweist darauf, dass eine Verkürzung der Sommerferien derzeit nicht zur Debatte steht. Stattdessen ist im Regierungsprogramm der Ausbau der Sommerschule vorgesehen.