Drohnen, blockierte Meerengen, verschobene Diplomatie – der Ölpreis reagiert auf die Eskalation im Nahen Osten mit einem rasanten Sprung.

Der Brent-Ölpreis hat angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten die Marke von 107,60 Dollar pro Barrel erreicht. Der Anstieg von knapp drei Prozent innerhalb kurzer Zeit verdeutlicht, wie sensibel die globalen Energiemärkte auf geopolitische Entwicklungen in der Region reagieren.

Blockierte Schifffahrtsrouten

Besonders die Lage rund um die wichtigsten Schifffahrtsrouten der Region sorgt für wachsende Unsicherheit auf den Märkten. Der Iran hält die Straße von Hormuz blockiert, während die Huthi-Miliz die Meerenge Bab al-Mandab unter Druck setzt. Saudi-Arabien, der weltgrößte Ölexporteur, war nach Drohnenangriffen auf seine Infrastruktur gezwungen, eine Pipeline vorübergehend stillzulegen. Die Kombination dieser Faktoren schürt Befürchtungen über mögliche Versorgungsengpässe und heizt die Preisdynamik weiter an.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Seit Jahresbeginn hat sich Brent-Rohöl um nahezu 80 Prozent verteuert, wenngleich der aktuelle Preis noch deutlich unter dem Höchststand von über 126 US-Dollar liegt, den der Markt Ende April verzeichnet hatte. Zur angespannten Lage trägt auch die Verschiebung eines geplanten regionalen Außenministertreffens im omanischen Salalah bei. Der omanische Außenminister Badr al-Busaidi begründete den Schritt mit den Worten: „Im Interesse des Konsenses wurde das für morgen in Salalah geplante regionale Treffen verschoben.“

Folgen für Österreich

Die steigenden Energiepreise bleiben nicht ohne Folgen für Österreich und die hier lebende BKS-Diaspora.

Höhere Ölpreise schlagen erfahrungsgemäß auf die Lebenshaltungskosten durch und können die wirtschaftliche Stabilität breiter Bevölkerungsgruppen belasten.