Nur noch bis 30. September: So gibt es bis zu 350 Euro Heizkostenhilfe

Bis zu 350 Euro Unterstützung für Heizkosten: Wer in der Stadt Salzburg wohnt und die Voraussetzungen erfüllt, kann profitieren – doch die Frist läuft bald ab.

Einkommensschwache Haushalte im Bundesland Salzburg können finanzielle Unterstützung für ihre Heizkosten erhalten. Das Land zahlt 250 Euro pro Haushalt. Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat, erhält nach Bewilligung zusätzlich automatisch 100 Euro von der Stadt und kommt damit auf insgesamt 350 Euro. Für den Landeszuschuss läuft allerdings eine wichtige Frist.

Landeszuschuss beantragen

Das Land Salzburg stellt einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 250 Euro bereit, der Haushalten mit geringem Einkommen zugutekommen soll. Ob ein Haushalt anspruchsberechtigt ist, hängt vom jeweiligen Haushaltseinkommen ab. Für den Heizkostenzuschuss 2026 gilt eine monatliche Netto-Haushaltseinkommensgrenze von 1.424 Euro für alleinlebende beziehungsweise alleinerziehende Personen sowie 1.862 Euro für Ehepaare, Lebensgemeinschaften oder eingetragene Partnerschaften.

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Die Einkommensgrenze erhöht sich für jedes Kind mit Familienbeihilfenbezug um 394 Euro, für jedes Kind ohne Familienbeihilfenbezug um 635 Euro und für jede weitere erwachsene Person im Haushalt ebenfalls um 635 Euro.

Wer den Zuschuss erhalten möchte, muss den Antrag spätestens bis 30. September 2026 stellen. Die Antragstellung erfolgt elektronisch; ein klassischer Papierantrag ist nicht vorgesehen. Wer Unterstützung bei der digitalen Antragstellung benötigt, kann sich an seine Wohnsitzgemeinde wenden. In der Stadt Salzburg hilft auch das Bürgerservice im Schloss Mirabell.

Energie 100er

Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg hat, erhält zusätzlich den sogenannten „Energie 100er“ der Stadt. Eine eigene Antragstellung dafür ist nicht notwendig: Wird der Heizkostenzuschuss des Landes in Höhe von 250 Euro bewilligt, zahlt die Stadt Salzburg die zusätzlichen 100 Euro automatisch aus.

In Summe ergibt sich daraus eine mögliche Gesamtförderung von bis zu 350 Euro.