Samsung zieht den Stecker: Diese App verschwindet Ende 2026

Eine Samsung-App verschwindet still aus dem Store – und hinterlässt vor allem Nutzer älterer Geräte mit offenen Fragen.

Samsung hat das Ende der App „Quick Measure“ angekündigt. Ab dem 31. Dezember wird die Anwendung aus dem Galaxy Store entfernt und steht dann nicht mehr zum Download zur Verfügung. Wer die App bereits installiert hat, kann sie zwar weiterhin nutzen, muss jedoch damit rechnen, keine weiteren Updates von Samsung zu erhalten.

Der Konzern weist darauf hin, dass einzelne Funktionen der App im Laufe der Zeit möglicherweise nicht mehr zuverlässig funktionieren werden. Laut offiziellen Hinweisen im Galaxy Store wird es zudem keine Kompatibilitätsunterstützung für zukünftige Betriebssystem-Versionen mehr geben.

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App wird überflüssig

„Quick Measure“ wurde ursprünglich entwickelt, um die Möglichkeiten des Time-of-Flight-Sensors (ToF, Entfernungsmessung per Lichtsignal) zu veranschaulichen – einer Technologie, die in früheren Geräten wie der Galaxy-S10- und der S20-Serie zum Einsatz kam. In den aktuellen Modellen der Galaxy-S26-Serie ist dieser Sensor nicht mehr verbaut. Die Messfunktion wurde stattdessen direkt in die Kamera-Software integriert, womit die selbständige App technisch gesehen überflüssig geworden ist.

Offizielle Bestätigung

Samsung hat die Einstellung in einem offiziellen Hinweis im Galaxy Store und in In-App-Benachrichtigungen bestätigt. Der Dienst für die Quick-Measure-App wird demnach am 31. Dezember 2026 eingestellt – ab diesem Datum sind weder neue Downloads noch Update-Unterstützung verfügbar. Wie das Portal SamMobile berichtet, wird spekuliert, dass der Konzern einen „verbesserten Dienst“ in Planung hat.

Für Nutzer älterer Geräte, die auf diese Funktion angewiesen sind, könnte die Einstellung bedeuten, dass sie künftig auf alternative Lösungen zurückgreifen müssen.