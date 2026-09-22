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Waffenstillstand

Kein Frieden in Sicht: Russland lehnt Kiews Friedensplan ab

Kein Frieden in Sicht: Russland lehnt Kiews Friedensplan ab
EPA-EFE/MIKHAIL METZEL
1 Min. Lesezeit |

Kiew streckt die Hand aus – Moskau schlägt sie aus. Im Ukraine-Krieg verhärten sich die Fronten auch auf diplomatischer Ebene.

Moskau hat das Angebot Kiews für eine begrenzte Waffenruhe zurückgewiesen. Die russische Seite signalisiert damit klar, dass sie an kurzfristigen Unterbrechungen der Kampfhandlungen kein Interesse hat.

Moskaus Ablehnung

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow machte die Position Moskaus unmissverständlich deutlich: „… dass sich Russland einsetzt für einen dauerhaften Frieden, nicht für eine Waffenruhe, die im Grunde nichts bringt.“ Die Ablehnung richtet sich gegen den jüngsten Vorstoß des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der erneut eine begrenzte Waffenruhe ins Spiel gebracht hatte.

Selenskyj hatte sein Angebot zuletzt bekräftigt und daran die Bedingung geknüpft, dass Russland auf Angriffe gegen die ukrainische Energieversorgung und kritische Infrastruktur verzichtet. Parallel dazu meldete das ukrainische Militär Geländegewinne im Donbass.

Selenskyjs Diplomatie

Auf diplomatischer Ebene plant Selenskyj ein Gespräch mit Donald Trump am Rande der UNO-Generaldebatte in New York, um die weiteren Schritte im Konflikt zu erörtern.

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