Tourist will 15-Jährigen vor dem Ertrinken retten und verschwindet spurlos

Ein selbstloser Sprung in den Comer See – und ein Mann verschwindet in den Tiefen des Alpensees spurlos.

Im Comer See wird seit Montag ein 38-jähriger britischer Tourist vermisst, der bei dem Versuch, einem Kind aus einer Notlage zu retten, selbst in Gefahr geriet und unterging.

Der Vorfall ereignete sich nahe San Siro in der Lombardei. Der Mann war in den See gesprungen, um einem 15-jährigen Jungen zu helfen, der in Seenot geraten war. Der Jugendliche und sein Vater wurden schließlich von einem vorbeifahrenden Boot aus dem Wasser geholt – der britische Tourist jedoch blieb verschwunden.

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Schwierige Suche

Die Suche nach dem Vermissten wird von der italienischen Küstenwache geleitet und gestaltet sich außerordentlich schwierig. Feuerwehrhubschrauber, Spezialtaucher sowie speziell ausgerüstete Unterwasserroboter sind im Einsatz.

Am Unglücksort erreicht der Comer See eine Tiefe von bis zu 200 Metern, was die Suchaktion zu einer der anspruchsvollsten ihrer Art macht.

Ähnlicher Vorfall

Ein beinahe identischer Vorfall hatte sich bereits im Sommer 2024 am selben Gewässer zugetragen. Damals verunglückte ein 51-jähriger deutscher Tourist unter vergleichbaren Umständen – er war ebenfalls bei einer Rettungsaktion ertrunken.

Seine Leiche wurde zwei Tage später in großer Tiefe geborgen.