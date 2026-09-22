Signa-Prozess: Benko erneut schuldig gesprochen

Sechs Monate mehr Haft: René Benko steht nach dem Innsbrucker Urteil vor einer neuen Realität – und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

René Benko ist vom Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden.

Gegenstand des Urteils sind zwei Transaktionen: eine Schenkung von 300.000 Euro an Benkos Mutter sowie eine Mietvorauszahlung in Höhe von 360.000 Euro für eine Villa auf der Hungerburg in Innsbruck. Nachdem der Oberste Gerichtshof den ursprünglichen Freispruch in der Mietangelegenheit aufgehoben hatte, war es zu einer neuerlichen Verhandlung gekommen. Da Benko bereits zuvor wegen Gläubigerschädigung zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden war, erhöht sich seine Gesamtstrafe nun um sechs weitere Monate.

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Benkos Einschätzung

In der Verhandlung schilderte Benko seine damalige Einschätzung der Lage: „Ich und wir alle haben es damals nicht für möglich gehalten, dass die Sanierung der Signa-Gruppe nicht gelingen wird.“ Er verwies auf seine fortgesetzten Investitionen in die Unternehmensgruppe als Beleg für sein Vertrauen in deren Zukunftsfähigkeit.

Die Verteidigung brachte vor, die Mietvorauszahlung habe einer Ersparnis von 90.000 Euro entsprochen und sei zu marktüblichen Konditionen erfolgt. Dem hielt der Oberstaatsanwalt entgegen, dass die fraglichen Transaktionen die Interessen der Gläubiger beeinträchtigt hätten. Benko äußerte sich auch zur medialen Begleitung des Verfahrens: „Die Medienereignisse haben sich überschlagen, man hatte es mit einer ‚Medienmeute‘ zu tun.“

Plädoyer & Ausblick

Verteidiger Norbert Wess plädierte auf Freispruch und betonte, der Mietvertrag sei weder arglistig noch betrügerisch gewesen. Er machte geltend, dass für den Gläubigerschutz auch andere rechtliche Wege offengestanden wären, und warnte: „Man muss aufpassen, dass man nicht alles und jedes Herrn Benko in die Schuhe schiebt.“

Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig; Benkos Anwälte haben die Möglichkeit, dagegen Rechtsmittel einzulegen.