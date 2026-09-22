Unter den Rock gefilmt – Tausende Clips vom Oktoberfest kursieren im Netz

Tausende heimliche Videos, eine bekannte Attraktion und ein Straftatbestand – auf dem Oktoberfest läuft etwas ab, das weit über München hinaus Wellen schlägt.

Das Münchner Oktoberfest steht derzeit aus einem höchst unangenehmen Grund im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit: Auf der bekannten Attraktion „Teufelsrad“ werden Frauen im Dirndl heimlich gefilmt, während die Fliehkraft des sich drehenden Rades ihre Röcke hebt. Mehrere zehntausend solcher Aufnahmen kursieren inzwischen im Netz.

Die Betreiberin des Teufelsrads, Elisabeth Polaczy, hat bereits auf Schildern unmissverständlich darauf hingewiesen: „Upskirting ist eine Straftat!“ Dennoch werden die Aufnahmen massenhaft verbreitet. Der KI-Experte und Doktorand Benjamin Shultz stieß bei seiner Recherche allein auf den Plattformen Meta, YouTube und TikTok auf mehr als 32.000 derartige Clips – ein Teil davon wird sogar gegen Bezahlung angeboten.

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Straftat mit Folgen

Upskirting (das unerlaubte Filmen unter die Kleidung einer Person) ist in Deutschland wie auch in Österreich seit 2021 unter Strafe gestellt. Bei einer Verurteilung drohen bis zu einem Jahr Haft oder bis zu 720 Tagessätze. Eine anonym gebliebene Betroffene beschreibt, was es bedeutet, Opfer einer solchen Aufnahme zu werden: „Mir ist das letztes Jahr passiert und ich war total geschockt.“ Besonders belastend empfindet sie die Ohnmacht gegenüber der weiteren Verbreitung des Materials.

Obwohl Plattformen wie Meta und YouTube nach entsprechenden Hinweisen bereits zahlreiche problematische Accounts gesperrt haben, lässt sich die Zirkulation der Videos kaum wirksam unterbinden. Die Täter agieren im Schutz digitaler Anonymität, während die betroffenen Frauen häufig nicht einmal wissen, was mit den Aufnahmen von ihnen geschieht.