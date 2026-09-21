Selenskyj trifft Trump in New York: „Könnte vieles verändern“

New York wird zur Bühne: Selenskyj und Trump treffen sich und der ukrainische Präsident spricht von einem Moment, der „vieles verändern“ könnte.

Wolodymyr Selenskyj hat für diese Woche ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump in New York angekündigt. Das Zusammentreffen gilt als mögliche Weichenstellung im Umgang mit dem andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Vereinbart wurde das persönliche Gespräch nach einem vorangegangenen Telefonat der beiden Staatsoberhäupter. Es fällt zeitlich mit der Generaldebatte der UN-Vollversammlung zusammen, die ab Dienstag in New York stattfindet und bei der Auftritte beider Präsidenten erwartet werden.

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„Wir haben vereinbart, uns in New York zu treffen, und dieses Treffen könnte vieles verändern“, schrieb Selenskyj. Er sprach dabei von einer angestrebten „diplomatischen Dynamik“.

Das Treffen fand am 23. September 2025 am Rande der 80. UN-Generalversammlung statt. Im Anschluss daran erklärte Trump in einem Beitrag in sozialen Medien, die Ukraine sei in der Lage, das gesamte von Russland besetzte Gebiet wiederzuerlangen. Selenskyj bezeichnete dies anschließend als „große Veränderung“ im Kurs des US-Präsidenten.

Kushners Kiew-Visite

Seit mehr als viereinhalb Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die US-Regierung unter Trump verfolgt seit dessen Rückkehr ins Weiße Haus das erklärte Ziel, diesen Konflikt zu einem Ende zu bringen.

In diesem Rahmen reisten die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff zuletzt sowohl nach Moskau als auch – erstmals – nach Kiew, um festgefahrene Verhandlungen wieder in Bewegung zu bringen. Selenskyj erklärte, es gebe bereits „Vorschläge für Maßnahmen zur Deeskalation und zur Bewältigung grundlegender Sicherheitsprobleme“.

Die Themenpalette reicht dabei von Energiesicherheit und Ernährungssicherheit bis zum Schutz von Menschenleben. Eine enge Abstimmung mit dem amerikanischen Verhandlungsteam sowie die Bereitschaft zu konkreten Schritten könnten nach Einschätzung Selenskyjs neue Bewegung in den Prozess bringen.