Frau stirbt an Legionellen – Quelle der Ansteckung weiter ungeklärt

Eine 82-Jährige stirbt an Legionellen – doch woher der Erreger stammt, bleibt trotz intensiver Ermittlungen ein Rätsel.

Im Landesklinikum Amstetten ist in der zweiten Septemberwoche eine 82-jährige Frau an einer Legionelleninfektion gestorben. Woher sie sich den Erreger zugezogen hat, ist trotz umfangreicher behördlicher Ermittlungen bis heute nicht geklärt.

Die Verstorbene hatte zuletzt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Bezirk Amstetten in Niederösterreich gelebt. Wasserproben, die sowohl in ihrer Wohnung als auch im gesamten Gebäude entnommen wurden, erbrachten keinen Nachweis auf Legionellen. Weitere mögliche Infektionsquellen im Haus wurden ebenfalls geprüft – ohne Befund.

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Infektionsquelle unklar

Wie Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer gegenüber dem Kurier erklärte: „Die Suche nach einer Infektionsquelle in der Wohnung und bei weiteren möglichen Quellen im übrigen Haus war negativ.“ Dass sich weitere Bewohnerinnen oder Bewohner der Anlage angesteckt haben, ist bislang nicht bekannt – was eine Übertragung innerhalb der Wohnanlage als Ursache wenig wahrscheinlich erscheinen lässt.

Auch andere Orte, die die Frau regelmäßig aufgesucht hatte, wurden von den Gesundheitsbehörden in die Untersuchung einbezogen – bislang jedoch ebenfalls ohne Ergebnis. Damit bleibt offen, wo genau sich die 82-Jährige mit dem Bakterium infiziert hat. In Niederösterreich unterliegen Legionellenfälle der Meldepflicht, doch die jährlich registrierten Fälle bewegen sich lediglich im unteren zweistelligen Bereich.

Häufung in Linz

Zusätzliches Gewicht erhält der Fall durch den Umstand, dass bereits im August in Linz eine auffällige Häufung von Legionellenerkrankungen verzeichnet worden war.

Während die zuständigen Stellen im Bezirk Amstetten die Ermittlungen fortsetzen, bleibt die Infektionsquelle der 82-Jährigen weiterhin ungeklärt.