Nach Lichthupe: Schweizerin blockiert Straße und schlägt zu – Zeugen gesucht

Eine 29-jährige Frau geriet auf der Strecke zwischen Dornbirn und Lustenau in eine brenzlige Verkehrssituation. Als sie hinter einem Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen fuhr, das deutlich unter der erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h unterwegs war, versuchte sie mit Lichthupe und Handzeichen auf das Tempolimit aufmerksam zu machen.

Die Reaktion der Schweizer Lenkerin folgte prompt und unerwartet: Sie bremste ihr Auto vollständig ab. Nachdem die 29-Jährige links an dem stehenden Wagen vorbeigefahren war, beschleunigte die Schweizerin plötzlich stark, überholte die Vorarlbergerin und stellte ihr Fahrzeug quer zur Fahrbahn. Durch diese Blockade kam nicht nur der nachfolgende Verkehr zum Erliegen, sondern auch Fahrzeuge aus der Gegenrichtung konnten nicht mehr passieren.

Handgreiflicher Streit

Es folgte eine Konfrontation, als die Fahrerin des Schweizer Wagens ausstieg und zum Auto der 29-Jährigen ging. Der verbale Streit eskalierte und wurde handgreiflich. Mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer sowie mindestens ein Fußgänger griffen ein und trennten die streitenden Frauen. Anschließend verließen alle Beteiligten den Ort des Geschehens.

Zeugensuche läuft

Die Vorarlberger Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich in der Zellgasse in Lustenau ereignete. Besonders wichtig sind Hinweise von jenen Personen, die bei der Trennung der Frauen halfen, sowie von weiteren Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zur Identität der Schweizer Fahrzeuglenkerin machen können.

Die Polizei hofft durch die Zeugenaussagen den genauen Tathergang rekonstruieren zu können.