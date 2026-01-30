Hochdruck-Falle: Wetterdienst warnt vor Glatteis und Dauer-Nebel

Hochdruck bringt Stabilität, aber keine Sonne für alle: Während die Bergregionen auf Sonnenschein hoffen dürfen, verharren die Niederungen unter einer hartnäckigen Nebeldecke.

In den kommenden Tagen sorgt ein sich von Nordosteuropa ausbreitender Hochdruckeinfluss für eine Stabilisierung des Wettergeschehens. Trotz dieser Beruhigung bleibt die Luftmasse feucht, was besonders in den Niederungen zu anhaltenden Sichteinschränkungen durch Nebel, Hochnebel und tiefe Bewölkung führt. Entlang der Nordalpen – vom Arlberg bis ins Mariazellerland – kann am Freitag dank leichtem Südwestwind zeitweise die Sonne durchkommen.

In den übrigen Regionen dominiert hingegen trübes Wetter mit hartnäckigem Hochnebel und vereinzelt leichtem Nieselregen. Im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung im Westen wieder, wobei in Vorarlberg und im Außerfern leichte Niederschläge einsetzen. Oberhalb von 700 bis 900 Metern fällt Schnee. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 5 Grad plus.

Wochenendwetter

Der Samstag präsentiert sich in den tieferen Lagen weiterhin mit zähem Hochnebel, aus dem stellenweise Nieselregen oder Schneegriesel fallen kann. Sowohl in der östlichen Landeshälfte als auch im Westen bleiben die Wolken auch über den Nebelfeldern dicht. Besonders in den Morgenstunden ist in Vorarlberg mit etwas Regen zu rechnen, der ab 800 Metern in Schnee übergeht.

Vereinzelt besteht Glättegefahr durch gefrierenden Nieselregen. Bei schwachen bis mäßigen Ostwinden liegen die Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 5 Grad.

Abseits der Alpen zeigt sich der Sonntag überwiegend trüb mit einer geschlossenen Wolkendecke, aus der es gelegentlich nieseln kann. Lokal muss mit Schneegriesel oder gefrierendem Nieselregen gerechnet werden, was zu glatten Straßen führen kann. Die Bergregionen profitieren hingegen von zeitweiligem Sonnenschein und bleiben größtenteils niederschlagsfrei.

Je nach Nebellage und Sonneneinstrahlung schwanken die Temperaturen zwischen minus 3 und plus 6 Grad.

Wettertrend

Zum Wochenstart halten sich im Osten und Süden weiterhin dichte Hochnebelfelder, die zeitweise leichten Schneegriesel oder Nieselregen bringen können. Dadurch besteht punktuell Glättegefahr. Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich setzt sich dagegen häufig die Sonne durch, wobei im Alpenvorland und in manchen Tälern mit beständigem Nebel zu rechnen ist.

In den Nordalpen macht sich zunehmend Föhn bemerkbar, während im Osten der Südostwind spürbar auffrischt. Die Temperaturen steigen von Ost nach West auf Werte zwischen minus 2 und plus 8 Grad.

Die Hochdrucklage bleibt am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche bestehen, ebenso die Neigung zu Nebel- und Hochnebelfeldern.

Mit fortschreitender Woche dreht die Strömung auf Süd, wodurch deutlich mildere Luftmassen den Alpenraum erreichen werden.