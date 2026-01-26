Schnee im Anmarsch: Wo es jetzt weiß werden kann!

Zwischen Tiefdruckgebiet und Zwischenhoch pendelt das Wetter in Österreich diese Woche. Nach milden Temperaturen droht ab Mittwoch wieder Schnee bis in tiefe Lagen.

Österreich befindet sich zu Beginn der Woche am Randgebiet des Tiefdruckgebiets „Leonie“, dessen Zentrum über Ostdeutschland liegt. Eine westliche Luftströmung bringt dabei vergleichsweise milde Luftmassen nach Österreich. An der Alpennordseite dominieren am Montag dichte Wolkenfelder, wobei es von Vorarlberg bis ins Mühlviertel im Tagesverlauf zeitweise zu Niederschlägen kommt. In Höhenlagen ab 400 bis 700 Metern fällt Schnee, darunter Regen.

⇢ Weiße Walze rollt an: Italientief bringt Schnee bis ins Flachland



Im südlichen Bergland und in den östlichen Landesteilen lockert die Bewölkung im Laufe des Tages häufiger auf. Am Bodensee und im Außerfern macht sich teils lebhafter Südwestwind bemerkbar. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 1 und 6 Grad.

Zwischenhoch bringt Sonne

Der Dienstag steht unter dem Einfluss eines Zwischenhochs, was für ruhige Wetterverhältnisse sorgt. Im westlichen Bergland entwickeln sich allmählich leicht föhnige Bedingungen. Besonders im Waldviertel halten sich anfangs noch Restwolken, es bleibt jedoch trocken, während der Osten häufig von Sonnenschein profitiert.

Ab den Vormittagsstunden setzt sich landesweit ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken durch, nur vereinzelt kann sich Nebel hartnäckig halten. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht auf Südost. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

Niederschläge kehren zurück

Zur Wochenmitte verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss von Süden her wieder. Der Mittwoch beginnt in den föhnigen Nordalpen noch mit aufgelockerter Bewölkung, während der Norden und Osten von Hochnebel bedeckt sind. Südlich des Alpenhauptkamms stauen sich dichte Wolkenmassen, und am Vormittag setzen Niederschläge ein.

Die Schneefallgrenze variiert dabei zwischen den Tallagen in Osttirol und etwa 1.000 Metern in den Karawanken. In der zweiten Tageshälfte dehnen sich die Niederschläge allmählich auf den Westen und gegen Abend auch auf den Nordosten aus. In den westlichen Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter ab, während sie im Osten bei 1.300 Metern verbleibt. Tagsüber weht mäßiger Südostwind, und die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 1 und 8 Grad.

Am Donnerstag schneit es zunächst im Wald- und Mostviertel bis in die Niederungen, während im Osten die Schneefallgrenze bei etwa 400 Metern liegt. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge von Westen her langsam nach, dennoch bleibt es weitgehend trüb.

Vor allem im Weinviertel halten die zeitweisen Niederschläge bis zum Abend an. Bei mäßigem West- bis Nordwestwind bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 0 und 7 Grad plus.