Was kostet uns die Kirche wirklich? Neue Studie zeigt überraschende Zahlen

Milliarden Euro fließen jährlich in kirchliche Einrichtungen. Doch eine neue Studie kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Der wirtschaftliche Nutzen der katholischen Kirche soll ihre Kosten deutlich übersteigen.

Joanneum Research hat die wirtschaftliche Bedeutung der katholischen Kirche in Österreich untersucht. Die im Auftrag der Bischofskonferenz und Ordenskonferenz erstellte Studie „Wirtschaftsfaktor Kirche“ vergleicht für das Jahr 2023 öffentliche und private Ausgaben mit den wirtschaftlichen Effekten kirchlicher Einrichtungen. Nach Berechnungen der Studienautoren fällt die Bilanz deutlich positiv aus: Der errechnete Nutzen ist beinahe doppelt so hoch wie die Kosten.

Kostenblöcke

Die gesamten öffentlichen und privaten Aufwendungen im Zusammenhang mit kirchlichen Leistungen beziffert die Studie mit 6,49 Milliarden Euro. Davon entfallen 2,89 Milliarden Euro auf staatliche Zahlungen und Förderungen. Dazu zählen unter anderem Lehrergehälter an katholischen Schulen, öffentliche Mittel für Ordensspitäler und Zuschüsse für soziale Einrichtungen wie die Caritas.

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Weitere 2,37 Milliarden Euro entfallen auf direkte Einnahmen für kirchliche Leistungen, etwa Gebühren für Schulen und Kindergärten oder Mieten für kirchliche Immobilien. Der dritte Block umfasst 1,23 Milliarden Euro an privatem Geld der Bürger.

Darin enthalten sind der Kirchenbeitrag mit 511 Millionen Euro, Spenden und Ausgaben rund um kirchliche Feiern, zum Beispiel Wirtshausbesuche nach Taufen. Hinzu kommen die Anreisen von Touristen zu kirchlichen Sehenswürdigkeiten.

Gesamtnutzen

Den Gesamtnutzen beziffert die Studie mit 12,83 Milliarden Euro. Davon entfallen 5,91 Milliarden Euro auf direkte und indirekte Wirtschaftsleistung im Inland. Spitäler, Schulen, Pflegeheime und die Caritas mit kirchlichem Rückhalt zahlen Löhne, sanieren Gebäude und beziehen Waren und Leistungen von heimischen Firmen, von Medikamenten bis zu Bauarbeiten.

Wie stark kirchliche Einrichtungen im Alltag verankert sind, zeigen zwei Beispiele: In den 23 Ordensspitälern werden jährlich rund 450.000 Patienten versorgt. Außerdem besuchen rund 73.200 Kinder und Jugendliche eine der 288 katholischen Schulen in Österreich. Dazu kommen Pflegeheime, soziale Einrichtungen und zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten.

Durch die wirtschaftlichen Aktivitäten der Kirche entstehen laut Studie Steuer- und Sozialabgabenrückflüsse von insgesamt 3,78 Milliarden Euro. Dazu zählen unter anderem Lohnsteuern, Sozialversicherungsbeiträge und Mehrwertsteuer. Weitere 0,47 Milliarden Euro werden als gesellschaftlicher Nutzen aus ehrenamtlicher Arbeit, Spenden und direkten Hilfen für Bedürftige berücksichtigt.

Weitere 2,67 Milliarden Euro an berechneten wirtschaftlichen Effekten entfallen auf das Ausland. Dazu zählen internationale Hilfsprojekte und wirtschaftliche Auswirkungen von Importen. Ohne die berücksichtigten Auslands- und Importeffekte liegt der errechnete Nutzen bei 10,17 Milliarden Euro und damit weiterhin deutlich über den ausgewiesenen Kosten. Für den österreichischen Staat ergibt die Modellrechnung ebenfalls eine positive Bilanz: Den staatlichen Zahlungen von 2,89 Milliarden Euro stehen berechnete Steuer- und Abgabenrückflüsse von 3,78 Milliarden Euro gegenüber. Daraus errechnet sich ein Nettonutzen von rund 890 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um ein Studienergebnis, nicht um einen unmittelbar im Staatshaushalt ausgewiesenen Überschuss.

Auch als Arbeitgeber ist die katholische Kirche ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Laut Studie sind mit ihren Einrichtungen und wirtschaftlichen Aktivitäten rund 85.200 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten verbunden. Berücksichtigt werden dabei direkte, indirekte und weitere wirtschaftliche Beschäftigungseffekte. Das entspricht rechnerisch etwa jedem 45. Arbeitsplatz in Österreich. Rund 60.000 Menschen arbeiten unmittelbar in kirchlichen Einrichtungen und Organisationen.