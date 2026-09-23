Immer weniger Katholiken – trotz zurückgehenden Austrittszahlen

Weniger Austritte, aber trotzdem weniger Katholiken: Die neuesten Zahlen der Kirche zeichnen ein vielschichtiges Bild.

Im Jahr 2025 ist die Zahl der Kirchenaustritte in Österreich erneut zurückgegangen. Insgesamt verließen 66.930 Personen die römisch-katholische Kirche, nach 71.531 im Jahr davor. Dennoch schrumpfte die Gesamtzahl der Katholiken weiter – von 4,56 Millionen auf 4,49 Millionen.

Ursächlich dafür sind neben den Austritten auch die rückläufigen Taufzahlen sowie eine gestiegene Sterberate. Neu aufgenommen in die Kirche wurden im selben Zeitraum 5.449 Personen.

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Taufen und Gottesdienst

Bei den Erwachsenentaufen war ein Zuwachs zu verzeichnen: 359 Personen empfingen 2025 die Taufe, gegenüber 255 im Jahr 2024. Rückläufig entwickelten sich hingegen die Kindertaufen, die von 36.705 auf 35.259 sanken, ebenso wie die Zahlen bei Trauungen und Erstkommunionen.

Die Begräbnisstatistik verzeichnete einen leichten Anstieg von 47.353 auf 47.995. Die Gottesdienstbeteiligung blieb an den Zählsonntagen stabil – mit 359.561 beziehungsweise 378.278 Teilnehmenden.

Kirchliche Finanzen

Die Einnahmen aus Kirchenbeiträgen kletterten 2025 auf 552,2 Millionen Euro und machten damit mehr als 71 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Die Diözesen verzeichneten Gesamteinnahmen von rund 775,3 Millionen Euro und schlossen mit einem Überschuss von 16,6 Millionen Euro ab.

Der überwiegende Teil der Mittel wird für die Grundstruktur der Kirche sowie für die Seelsorgearbeit aufgewendet.