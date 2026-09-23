Plenkovic in New York: Kroatiens Premier trifft Apple-Chef Tim Cook

Kroatiens Premier Plenkovic nutzte New York für Gespräche auf höchstem Niveau – mit einem Tech-Giganten und einem Balkannachbarn.

Am Rande der UN-Generalversammlung in New York traf der kroatische Premierminister Andrej Plenkovic mit Tim Cook zusammen – dem Executive Chairman des Board of Directors bei Apple und langjährigen früheren CEO des Unternehmens. Im Zentrum des Gesprächs standen die Herausforderungen und Perspektiven der digitalen Transformation, die Entwicklung von Diensten auf Basis künstlicher Intelligenz sowie Fragen der Internetsicherheit. Plenkovic nutzte die Gelegenheit, um Kroatiens Fortschritte im IKT-Sektor in den Vordergrund zu stellen.

Treffen mit Apple

„Es war mir eine Freude, mich in New York mit Tim Cook, dem Executive Chairman des Board of Directors bei Apple, zu treffen“, erklärte Plenkovic im Anschluss an das Gespräch. Man habe über die Entwicklung digitaler Dienste innerhalb der Europäischen Union gesprochen, über die Risiken künstlicher Intelligenz sowie über die Notwendigkeit klarer Regelungen für die Nutzung sozialer Netzwerke durch Kinder. Apple gilt als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt – ein Gesprächspartner mit entsprechendem Gewicht.

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Gespräch mit Kurti

Ebenfalls in New York traf Plenkovic mit dem kosovarischen Premierminister Albin Kurti zusammen. Zagreb bekräftigte dabei seine Unterstützung für den EU- und Europaratsbeitritt des Kosovo sowie für die NATO-Friedensmission KFOR. Plenkovic betonte, man habe über die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Sicherheitslage im südosteuropäischen Raum und den Schutz von Minderheiten gesprochen – konkret über die kroatische Minderheit im Kosovo und die kosovarische Minderheit in Kroatien.