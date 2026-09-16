KI macht müde: 72 Prozent vermissen die Zeit vor der KI

KI sollte die Arbeit erleichtern – doch für viele Fachkräfte ist das Gegenteil eingetreten. Die Zahlen sind alarmierend.

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt in einem Tempo, das viele Beschäftigte in wissensintensiven Berufen zunehmend an ihre Grenzen bringt. Laut einer Erhebung der Beratungsfirma Adaptavist sprechen sich 25 Prozent der befragten Fachkräfte für eine vollständige Abschaffung generativer KI-Systeme aus. Obwohl der Einsatz dieser Technologie ursprünglich mit dem Versprechen höherer Produktivität verknüpft war, empfinden Beschäftigte in akademisch geprägten Feldern wie der IT oder dem Ingenieurwesen die wachsende Durchdringung ihres Arbeitsalltags durch KI als belastend.

Die Erhebung basiert auf einer Befragung von 2.500 Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern aus Großbritannien, den USA, Kanada, Deutschland und Spanien, die im März 2026 durchgeführt wurde.

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Für 39 Prozent der Betroffenen ist die Situation bereits so weit eskaliert, dass sie ernsthaft über einen Wechsel in eine andere Branche nachdenken.

KI-Müdigkeit

Was sich hinter dem Begriff KI-Müdigkeit verbirgt, ist im Kern eine technologiebedingte Erschöpfung. Die Erhebung zeigt, dass 72 Prozent der Befragten der Zeit vor der KI-Integration mit Nostalgie gedenken. Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Fehleranfälligkeit KI-generierter Ergebnisse, deren Nachkontrolle häufig mehr Zeit in Anspruch nimmt als eine manuelle Bearbeitung von Anfang an.

Zusätzlich wächst der Druck von vorgesetzter Seite, mithilfe der neuen Werkzeuge messbar bessere Resultate zu erzielen.

Drohender Branchenwechsel

Mehr als die Hälfte der Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter rechnet damit, dass die Nachfrage nach ihrer beruflichen Expertise durch den fortschreitenden KI-Einsatz sinken wird. Viele erleben dabei eine zunehmende Entfremdung vom eigenen Arbeitsplatz und das Gefühl, dass ihr fachliches Können weniger Anerkennung findet als zuvor.

Trotz der theoretisch möglichen Vorteile, die KI-Technologien bieten könnten, zieht ein wachsender Teil der Fachkräfte die Konsequenz und denkt über einen Branchenwechsel nach.

Die Umfrage zeichnet insgesamt ein Bild gestiegener Unsicherheit und verbreiteter Unzufriedenheit in den betroffenen Berufsgruppen.