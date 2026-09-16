Millionen Bureks, eine neue Fabrik und hunderte Jobs: Mlinar setzt in Osijek auf ein Wachstum in bisher ungekanntem Ausmaß.

Mit einer Investitionssumme von 12 Millionen Euro baut der kroatische Backwarenkonzern Mlinar seinen Standort in Osijek deutlich aus. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht eine neue, vollständig automatisierte Produktionslinie für Burek, die allein auf eine Jahreskapazität von 60 Millionen Stück ausgelegt ist. Bislang fertigt das Unternehmen in Osijek auf vier bestehenden Linien rund 70 Millionen Bureks pro Jahr.

Die Investition ist Teil der Wachstumsstrategie der größten Bäckereigruppe in der Adria-Region. Die Mlinar-Gruppe erzielte im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von mehr als 163 Millionen Euro und verkaufte dabei rund 210 Millionen Produkte. Das Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstandorte und mehr als 2.500 Beschäftigte. Mit rund 300 Verkaufsstellen in Kroatien, Slowenien und Serbien bedient Mlinar einen Markt von etwa 16 Millionen Einwohnern und ist auf über 20 internationalen Märkten aktiv.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Massive Kapazitätserweiterung

Der Grund für die Expansion liegt in der anhaltend hohen Nachfrage. Unternehmenschef Mladen Veber verweist darauf, dass die vorhandenen Anlagen für Burek und Pizza bereits zu rund 95 Prozent ausgelastet sind. Durch die neue Linie könnte die Gesamtproduktion auf knapp 130 Millionen Bureks jährlich anwachsen.

Parallel dazu ist eine erhebliche Erweiterung der Lagerkapazitäten am Standort Osijek geplant: Die Zahl der Palettenplätze soll von derzeit 500 auf 5.000 steigen und damit die logistische Leistungsfähigkeit des Werks wesentlich verbessern.

Pizza-Fabrik geplant

Über die Burek-Investition hinaus prüft Mlinar den Bau einer eigenen Pizza-Fabrik. Das dafür veranschlagte Investitionsvolumen liegt bei mehr als 20 Millionen Euro; die Realisierung ist innerhalb der nächsten zwei Jahre vorgesehen.

Das Projekt würde nicht nur die Produktionskapazitäten in Osijek weiter ausbauen, sondern auch mehr als 100 neue Arbeitsplätze schaffen und die Position des Konzerns auf internationalen Märkten stärken.