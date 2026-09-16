Blüten-Trick beim Einkauf: Zwei Männer wegen Fake-50er hinter Gittern

Salzburg: Ein Schöffengericht verurteilte zwei Männer wegen Geldfälschung – sechs Monate davon müssen beide unbedingt hinter Gittern.

Vor einem Salzburger Schöffengericht wurden diese Woche zwei Männer wegen Geldfälschung zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt.

Ein 32-jähriger Iraker erhielt eine Strafe von 20 Monaten, ein 22-jähriger Österreicher wurde zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. In beiden Fällen legte das Gericht fest, dass jeweils sechs Monate davon unbedingt zu verbüßen sind.

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Nach § 232 Strafgesetzbuch (StGB) wird Geldfälschung in Österreich mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis zu höchstens zehn Jahren bedroht. Die verhängten Strafen liegen damit im unteren Bereich des gesetzlichen Rahmens.

Urteile am Mittwoch

Das Schöffengericht fällte seine Entscheidung am Mittwoch dieser Woche. Beide Verurteilten müssen einen Teil ihrer Strafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung absitzen. Der teilbedingte Charakter der Urteile eröffnet jedoch die Option einer späteren Bewährungshilfe, die auf eine schrittweise Wiedereingliederung der Betroffenen in die Gesellschaft abzielt.

Geldfälschung gilt in Österreich als schwerwiegendes Delikt, das neben unmittelbaren finanziellen Schäden auch das Vertrauen in die Stabilität des Währungssystems beschädigt. Die Justiz hat in vergleichbaren Fällen wiederholt mit empfindlichen Strafen reagiert. Als flankierende Maßnahmen gelten eine verstärkte Kontrolle im Finanzsektor sowie gezielte Sensibilisierungsarbeit, um der Entstehung solcher Straftaten entgegenzuwirken.

Als flankierende Maßnahmen gelten eine verstärkte Kontrolle im Finanzsektor sowie gezielte Sensibilisierungsarbeit, um der Entstehung solcher Straftaten entgegenzuwirken.