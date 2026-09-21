Neue EU-Strategie: Westbalkan wird für Europas Sicherheit immer wichtiger

Der Westbalkan rückt ins Zentrum europäischer Sicherheitspolitik – doch alte Konflikte und neue Spannungen bremsen den Weg nach Brüssel.

Die EU hat den Westbalkan als strategisch unverzichtbare Region für ihre neue Sicherheitsarchitektur eingestuft. Die Länder der Region gelten demnach als Schlüsselfaktor für die Stabilität des gesamten europäischen Kontinents – ein Befund, der sich auch in der laufenden EUFOR-Mission „Althea“ in Bosnien und Herzegowina widerspiegelt. Diese Mission ist Teil einer übergeordneten sicherheitspolitischen Vereinbarung zwischen der EU und der NATO.

Ungelöste Konflikte

Gleichzeitig benennt das Europäische Parlament in einem aktuellen Dokument eine Reihe ungelöster Konflikte, die den Sicherheitsraum der Region nach wie vor belasten. Im Mittelpunkt stehen territorial-expansionistische Tendenzen im Zusammenhang mit den verfassungsrechtlichen Problemen Bosnien und Herzegowinas sowie der festgefahrene Dialogprozess zwischen Belgrad und Pristina über den Status des Kosovo. Dass weder Bosnien und Herzegowina noch Serbien das Kosovo als eigenständigen Staat anerkennen, trägt zur anhaltenden Fragmentierung des regionalen Sicherheitsgefüges bei.

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Annäherung an die EU

Was die Annäherung an die gemeinsame EU-Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, zeigt sich ein differenziertes Bild: Albanien, Montenegro und Nordmazedonien haben ihre Positionen weitgehend mit jenen der EU abgestimmt, während Serbien einem selektiven Kurs folgt. Die serbische GASP-Angleichungsquote lag im Berichtszeitraum 2025 bei lediglich 63 Prozent – ein leichter Anstieg gegenüber 59 Prozent im Jahr 2024, aber ein Wert, der sich spürbar auf den Fortgang der EU-Beitrittsverhandlungen auswirkt.

Bosnien und Herzegowina hingegen hat seit 2023 eine vollständige Angleichung an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU erreicht und diese Vollangleichung auch 2024 und 2025 gehalten. Das Land verfügt zudem über den Status eines NATO-Partners mit verstärkter Zusammenarbeit. Albanien sticht in der Region besonders hervor: Das Land engagiert sich am stärksten in internationalen Militärmissionen und stellt mit 250 Soldatinnen und Soldaten eines der größten nationalen Kontingente bei der NATO-Mission KFOR im Kosovo.