Flucht vor Polizei endet in Baggerschaufel: Vier Personen im Spital

Flucht vor der Polizei, Crash in einer Baustelle, vier Insassen im Krankenhaus – für einen 20-Jährigen endet eine nächtliche Fahrt in Dornbirn mit erheblichen Folgen.

Gegen 1.10 Uhr fiel ein 20-jähriger Autofahrer einer Streife der Stadtpolizei Dornbirn auf der L190 stadtauswärts durch überhöhte Geschwindigkeit und mehrere riskante Überholmanöver auf. Die Beamten nahmen daraufhin mit Sicherheitsabstand und Blaulicht die Verfolgung des Fahrzeugs auf.

Der 20-Jährige bog anschließend nach rechts in die Straße Kastenlangen ein. Im Kreuzungsbereich mit der Siegfried-Fußenegger-Straße übersah er nach eigenen Angaben den dortigen Kurvenverlauf, fuhr geradeaus in einen Baustellenbereich und prallte gegen gelagertes Material sowie eine Baggerschaufel. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer wurden anschließend zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dornbirn beziehungsweise das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Ein am Unfallort durchgeführter Alkotest beim Lenker verlief negativ.

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Durch die Kollision wurden sämtliche Airbags des Fahrzeugs ausgelöst, an der Front entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Auch das gelagerte Baustellenmaterial wurde beschädigt, die genaue Schadenshöhe war zunächst noch nicht bekannt. Der Sachverhalt wird sowohl der Staatsanwaltschaft Feldkirch als auch der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt. Warum sich der 20-Jährige der Polizei entziehen wollte, geht aus der bisherigen Mitteilung nicht hervor.

Welche konkreten rechtlichen Folgen der Vorfall für den 20-Jährigen haben wird, steht derzeit noch nicht fest. Die weiteren Schritte liegen nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.