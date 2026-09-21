Sechs Tote, 113 Kranke – Tuberkulose grassiert in Republika Srpska

113 Neuerkrankungen, sechs Todesfälle – Tuberkulose bleibt auch in der Republika Srpska ein ernstes Thema. Ein Hindernis bleibt dabei besonders hartnäckig.

Im vergangenen Jahr wurden in der Republika Srpska (eine der beiden Entitäten von Bosnien und Herzegowina) 113 neue Tuberkulosefälle registriert – sechs Menschen starben an der Krankheit. Fachleute mahnen zur Wachsamkeit und betonen, wie entscheidend eine frühzeitige Diagnose und konsequente Behandlung sind, vor allem für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen.

Nach Angaben des Instituts für öffentliche Gesundheit der Republika Srpska wurden in den Jahren 2019 bis 2024 jeweils 162 (2019), 78 (2020), 30 (2021), 80 (2022), 129 (2023) und 114 (2024) Fälle von pulmonaler Tuberkulose registriert. Die Zahlen zeigen deutliche Schwankungen im Verlauf der letzten Jahre.

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Tuberkulose befällt in erster Linie die Lunge, kann jedoch auch Knochen, Hirnhäute und weitere Organe angreifen. Ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem tragen dabei ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko.

Koordiniertes Vorgehen

Anlässlich der Woche des Kampfes gegen Tuberkulose, die vom 14. bis 21. September begangen wird, unterstreicht Branka Subotic Radivojac, Epidemiologin am Institut für öffentliche Gesundheit der Republika Srpska, die Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens. Neben der raschen Identifikation und Behandlung Erkrankter sei auch die systematische Untersuchung von Kontaktpersonen unerlässlich.

Ergänzend dazu brauche es Maßnahmen zur Armutsbekämpfung sowie gezielte Gesundheitsaufklärung in der Bevölkerung. Subotic Radivojac weist zudem auf ein strukturelles Hindernis hin: „Die Stigmatisierung Erkrankter stellt nach wie vor eine Barriere für die rechtzeitige Konsultation eines Arztes dar.“ Dabei erkranke tatsächlich nur ein kleiner Teil der Infizierten – das Risiko sei jedoch bei vulnerablen Gruppen signifikant erhöht.

Globale Dimension

Tuberkulose bleibt weltweit eine der folgenreichsten Infektionskrankheiten: Jährlich erkranken mehr als zehn Millionen Menschen, über 1,2 Millionen sterben daran. Die Weltgesundheitsorganisation verfolgt mit ihrer Strategie „End TB“ das langfristige Ziel der Eliminierung.

Seit dem Jahr 2000 konnten durch internationale Anstrengungen nach Angaben der WHO rund 79 Millionen Leben gerettet werden.