Beliebtes Reiseziel plant deutlich höhere Gebühr für Tagestouristen

Venedig denkt über deutlich höhere Gebühren für Tagestouristen nach – künftig könnte der Eintritt in die Lagunenstadt ein Vielfaches kosten.

Seit 2024 testet Venedig eine Zugangsgebühr für Tagestouristen. Im ersten Jahr wurden an 29 Tagen rund 485.000 zahlende Besucher registriert und etwa 2,4 Millionen Euro eingenommen; die Kosten des Systems lagen damals mit rund 2,7 Millionen Euro noch darüber. 2025 und 2026 galt ein gestaffelter Tarif von fünf beziehungsweise zehn Euro. Allein 2026 wurden an 60 Tagen rund 680.000 kostenpflichtige Tickets verkauft und Einnahmen von rund 5,2 Millionen Euro erzielt. Nun könnte die Abgabe deutlich steigen: Der für Haushalt und Steuern zuständige Stadtrat Michele Zuin brachte für die Zukunft eine Gebühr von rund 30 Euro ins Gespräch. Damit sollen vor allem an besonders stark besuchten Tagen die Besucherströme besser gesteuert werden.

Längere Saison geplant

Neben einer höheren Gebühr wird auch darüber diskutiert, den Zeitraum auszuweiten, in dem Tagestouristen zahlen müssen. Bislang wird die Abgabe vor allem an ausgewählten Tagen zwischen April und Juli eingehoben; künftig könnten zusätzlich Termine im März und September dazukommen. Zuin räumte ein, dass eine Ausweitung auch höhere Kosten für Kontrollen, Betreuung und zusätzliches Personal verursachen würde. Eine Gebühr deutlich über dem derzeitigen Höchstbetrag von zehn Euro würde zudem Änderungen auf nationaler Ebene erfordern.

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Folgen für Reisende

Für Reisende aus Österreich könnten die Pläne je nach Art des Aufenthalts unterschiedliche Folgen haben. Während Tagestouristen von einer deutlich höheren Zugangsgebühr betroffen sein könnten, wird auch über Änderungen bei der Ortstaxe für Übernachtungsgäste diskutiert. Für Hotels der höchsten Kategorie brachte Zuin dabei einen möglichen Höchstbetrag von acht bis neun Euro pro Person und Nacht ins Gespräch. Konkrete neue Tarife sind bislang jedoch nicht beschlossen.