Angst vor Fahrprüfung: 17-Jähriger setzt Elternhaus in Brand

Aus Angst vor seiner Fahrprüfung legte ein 17-Jähriger im eigenen Elternhaus Feuer – besonders kurios: Der Jugendliche ist selbst Mitglied der Feuerwehr.

In einer Nacht im Jänner griff ein damals 17-jähriger Niederösterreicher zu einer drastischen Maßnahme: Gegen 4 Uhr sammelte er in seinem Zimmer Papier und Karton zusammen und entzündete das Material auf einem Haufen Kleidung. Vor Gericht erklärte der Jugendliche, er habe damit seine für den folgenden Tag geplante Fahrprüfung vermeiden wollen, nachdem er bereits einmal durchgefallen war.

Das Feuer geriet jedoch rasch außer Kontrolle: In dem als Holzriegelbau errichteten Elternhaus breiteten sich die Flammen schnell aus. Der 17-Jährige bekam laut Gerichtsbericht selbst Angst, schließlich musste die Feuerwehr anrücken.

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Selbst bei der Feuerwehr

Besonders ungewöhnlich an dem Fall: Der Jugendliche war selbst Mitglied einer Feuerwehr. Als sich die Flammen im Elternhaus ausbreiteten, musste die Feuerwehr zum Einsatz ausrücken. Es war zudem nicht das erste Mal, dass der 17-Jährige absichtlich Gegenstände anzündete: Bereits einige Monate zuvor hatte er laut Gerichtsbericht Hemden in Brand gesteckt.

Am Landesgericht Krems wurde der Jugendliche zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Zusätzlich erhielt er die Weisung, sich einer Psychotherapie zu unterziehen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.