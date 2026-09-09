Lohn nicht bezahlt – Arbeiter zündet Chef-Auto an und filmt es

Ein brennendes Auto, ein Handyvideo als Beweis – und ein Arbeitnehmer, der seinem Chef eine unmissverständliche Botschaft schickt.

In Vodice, Gespanschaft Sibenik-Knin, ist es am Sonntag zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz gekommen, der nun strafrechtliche Folgen für einen 44-jährigen Mann haben dürfte. Wie die Polizeidirektion Sibenik-Knin mitteilte, soll der Beschuldigte das Auto seines Arbeitgebers – eines 33-jährigen bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgers – mit einer brennbaren Flüssigkeit in Brand gesetzt haben. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Ein daneben abgestellter Wagen, der einem 67-jährigen polnischen Staatsbürger gehört, wurde dabei ebenfalls beschädigt.

Streit als Motiv

Der Verdächtige war in dem Handwerksbetrieb des 33-Jährigen beschäftigt. Als Motiv vermuten die Ermittler ungeklärte Streitigkeiten vermögensrechtlicher Natur zwischen den beiden Männern.

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Besonders brisant: Der Mann soll die Brandlegung mit seinem Mobiltelefon gefilmt und die Aufnahme anschließend sowohl direkt an den Fahrzeugbesitzer als auch über eine dritte Person weitergeleitet haben.

Nach dem kroatischen Strafgesetzbuch (Kazneni zakon) kann das vorsätzliche Herbeiführen einer Gefahr für Leben oder körperliche Unversehrtheit von Menschen oder für Vermögen größeren Umfangs durch Feuer mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Fall an die Bezirksstaatsanwaltschaft Sibenik übergeben.

Gegen den 44-Jährigen wurde Anzeige erstattet.