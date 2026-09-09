Kopfhörer auf, Mütze über den Augen: Mutter zog Vierjährige auf Zuggleise

Eine Mutter, ein Kind, ein herannahender Zug – was am Bodensee geschah, beschäftigt nun das Landgericht Ravensburg.

Am Landgericht Ravensburg hat der Prozess gegen eine 34-jährige Ukrainerin begonnen. Der Frau wird vorgeworfen, im Februar ihre vierjährige Tochter an einen Bahnübergang in Friedrichshafen am Bodensee geführt zu haben, um sich und das Kind von einem herannahenden Zug erfassen zu lassen. Zeugen erkannten die Gefahr rechtzeitig und griffen ein – beide kamen mit dem Leben davon. Nach Angaben des Gerichts konnten die Zeugen durch geistesgegenwärtiges Handeln Mutter und Tochter von den Gleisen ziehen beziehungsweise schieben, bevor der herannahende Zug sie erfasste. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten.

Schutzlose Tochter

Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten versuchten Mord sowie einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr zur Last. Laut Anklage soll die Frau die Schutzlosigkeit ihrer Tochter gezielt ausgenutzt haben. Am Bahnübergang habe sie dem Kind einen Gehörschutz aufgesetzt und eine Mütze über die Augen gezogen haben. Anschließend sei sie mit ihm unter einer bereits geschlossenen Bahnschranke auf die Gleise gegangen. „Das Kind habe sich an der Hand der Mutter geborgen gefühlt“, sagte der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung.

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Weitere Vorwürfe

Neben dem Vorfall im Februar ist die Angeklagte auch wegen eines Übergriffs angeklagt, der sich im Oktober 2025 ebenfalls in Friedrichshafen ereignet haben soll. Dabei soll sie einen Mann und eine Frau attackiert und bei ihrer anschließenden Festnahme Widerstand gegen die einschreitenden Beamten geleistet haben. Derzeit befindet sich die Frau in psychiatrischer Unterbringung. „Die Angeklagte will sich nach Angaben ihrer Verteidigerin selbst zu den Vorwürfen äußern.“ Die Hauptverhandlung begann am 9. September 2026, Fortsetzungstermine sind für den 10., 15. und 16. September jeweils am Vormittag angesetzt.