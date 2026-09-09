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Gehaltserhöhung

2,47 Millionen Euro: Bestbezahlter Regierungschef der Welt bekommt Gehaltserhöhung

2,47 Millionen Euro: Bestbezahlter Regierungschef der Welt bekommt Gehaltserhöhung
Foto: EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT (Wong Dritter von rechts)
2 Min. Lesezeit |

Singapur zahlt seinen Regierungschef künftig mit Millionengehalt – und die Begründung dafür ist so ungewöhnlich wie das Modell selbst.

Erstmals seit 15 Jahren werden in Singapur die Gehälter der Regierung angehoben – und die Dimension der Erhöhung ist beachtlich.

Das neue Grundgehalt von Premierminister Lawrence Wong beläuft sich auf 3,6 Millionen Singapur-Dollar, umgerechnet rund 2,47 Millionen Euro. Der bisherige jährliche Normgehaltssatz des singapurischen Premierministers lag bei 2,2 Millionen Singapur-Dollar. Damit zählt Wong künftig zu den bestbezahlten Regierungschefs der Welt. Auch seine Ministerkollegen profitieren von der Anpassung: Ihre Bezüge steigen auf bis zu 1,8 Millionen Singapur-Dollar, was etwa 1,22 Millionen Euro entspricht. Die neuen Gehaltssätze treten ab dem 15. Oktober schrittweise in Kraft.

Wongs Begründung

Die Begründung für die Erhöhung lieferte Wong selbst: Die Vergütung hochrangiger Regierungsvertreter sei in den vergangenen Jahren deutlich hinter jener im Privatsektor zurückgeblieben, was die Politik für qualifizierte Fachkräfte zunehmend unattraktiv gemacht habe. „Die neue Gehaltsstruktur gibt der Regierung eine bessere Chance, fähige Singapurer zur Mitarbeit zu bewegen“, sagte Wong. Und er ergänzte: „Gute Regierungsführung war in Singapur nie selbstverständlich.“

Globaler Vergleich

Im globalen Vergleich fallen die Unterschiede drastisch aus. Der britische Premierminister bezieht ein Jahresgehalt von rund 197.000 Euro, der deutsche Bundeskanzler kommt auf etwa 321.000 Euro. Singapur orientiert sich bei der Festlegung der Ministergehälter am Durchschnittseinkommen der 1.000 Topverdiener des Landes – mit einem Abschlag von 40 Prozent.

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