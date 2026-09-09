Polizeieinsatz endet tödlich: Beamter erschießt einjährigen Esel

Ein Polizeieinsatz auf einer Farm in Georgia endet mit einem toten Miniaturesel – und löst eine Welle der Empörung aus.

Auf der Farm „Elsberry Riding & Farm“ im georgianischen Rockmart endete ein Polizeieinsatz mit dem Tod eines Miniaturesels. Der einjährige „HeeHaw“ wurde dabei von einem Beamten erschossen.

Die Besitzerin Hannah Israel hatte das Tier von Geburt an aufgezogen. Als Beamte des Cedartown Police Department – unter der Führung von Officer Trenton Garner – das Farmgelände ohne vorherige Genehmigung betraten, um nach einem vermissten Mädchen zu suchen, gerieten die Tiere auf der Koppel in Unruhe. Der Miniaturesel lief auf die Einsatzkräfte zu. Garner wertete dies laut Bericht als Angriff. Nachdem zunächst ein Taser eingesetzt wurde, tötete der Beamte das Tier schließlich mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe. Die vermisste 12-Jährige wurde nach dem Vorfall in einer nahegelegenen Kirche lebend und wohlbehalten aufgefunden.

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Israels Widerspruch

Israel, die „HeeHaw“ als Teil ihrer Familie betrachtete, weist die Version der Polizei entschieden zurück. „HeeHaw wurde auf seiner eigenen Weide getötet und hat lediglich getan, was Esel eben tun: auf Fremde aufmerksam machen.“ In sozialen Netzwerken schilderte sie ihren Verlust öffentlich – mit erheblicher Resonanz: Eine Spendenaktion zur Finanzierung rechtlicher Schritte brachte mehr als 155.000 US-Dollar ein.

Ermittlungen & Suspendierung

Der Einsatz wurde von der Feuerwehr Rockmart per Drohne gefilmt und dokumentiert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall übernahm die Law Enforcement Division des Georgia Department of Agriculture. Officer Garner wurde bis zum Abschluss der Untersuchung vom Dienst suspendiert.

Polizeichef Jamie Newsome sprach von einem „tragischen Verlust“ und erkannte damit die breite Empörung in der Bevölkerung an.