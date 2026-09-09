Neue Hilfe für Familien: Zagreb zahlt bei Kinderbrillen mit

Die Stadt Zagreb unterstützt Familien mit geringerem Einkommen beim Kauf notwendiger Kinderbrillen. Pro Kind können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 40 Euro jährlich übernommen werden.

Zagreb startet ein neues Pilotprojekt zur Unterstützung von Kindern mit Sehproblemen. Im Stadtbudget wurden dafür insgesamt 60.000 Euro bereitgestellt.

Mit dem Programm sollen Familien entlastet werden, für die der Kauf einer notwendigen Dioptrienbrille eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt.

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Bis zu 40 Euro pro Jahr

Die Stadt übernimmt bis zu zehn Prozent der Kosten für eine Dioptrienbrille beziehungsweise entsprechende Gläser. Die maximale Förderung beträgt 40 Euro pro Kind und Jahr. Der Zuschuss ist allerdings an mehrere Bedingungen geknüpft.

Wer Anspruch hat

Das Kind muss jünger als 18 Jahre sein und seinen Wohnsitz in Zagreb haben. Außerdem muss eine mittlere oder starke Fehlsichtigkeit festgestellt worden sein. Voraussetzung ist zudem, dass bereits eine entsprechende Kostenrefundierung über die kroatische Krankenversicherung HZZO möglich ist.

Zusätzlich muss entweder das Kind oder ein Elternteil beziehungsweise Erziehungsberechtigter eine der vorgesehenen Sozial- oder Geldleistungen der Stadt Zagreb beziehen. Eine kostenlose ZET-Jahreskarte allein reicht dafür nicht aus.

Anträge bereits möglich

Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, solange die vorgesehenen Budgetmittel verfügbar sind. Spätestens am 31. Dezember 2026 endet der aktuelle Förderaufruf.

Mit dem Pilotprojekt will Zagreb sicherstellen, dass notwendige Sehbehelfe bei Kindern nicht an der finanziellen Situation einer Familie scheitern.